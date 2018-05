Ako sve bude kao dosad, Srbija će na Prvenstvu sveta igrati u formaciji dragačijoj od one koja nam je donela plasman na Mundijal. Pod komandom Slavoljuba Muslina uglavnom smo se oslanjali na 5-3-2 ili 3-5-2, dok je Mladen Krstajić in a azijskoj i na nedavnoj martovskoj turneji prezentovao sistem 4-2-3-1 i najavio da će u Rusiji igrati isto kao protiv Kine, Južne Koreje, Maroka i Nigerije.

Uostalom, sam je potvrdio to opredeljenje odgovorom na pitanje da li će ostati dosledan formaciji prezentovanoj otkako je postao selektor.

“To je otprilike to. Imamo plan A i plan B. Nekad vi znate bolje od mene. U prijateljskim mečevima nećemo otkrivati adute. Ako nema rezultata u prijateljskoj - vešaju te. Ako nešto novo probaš - vešaju te. Protiv Čilea će igrati kombinovan sastav, jer su igrači umorni i potrebno im je vreme za oporavak da bismo tempirali formu igrača za Kostariku koja je najbitnija utakmica na turniru. Prva utakmica određuje tok takmičenja”, rekao je Krstajić prilikom saopštavanja spiska od 27 imena koji će na pripremama u Austriji pokušati da se izbore za mundijalsku vizu.

Status ražalovanog kapitena Branislava Ivanovića interesuje poklonike fudbala. Konkretno, da li ga stručni štab pre vidi kao desnog beka ili štopera?

“Samo da bude zdrav. Odgovara i na jednoj i drugoj poziciji”.

A kad smo kod pozicija, isto pitanje važi i za jednog od dvojice debitanata na spisku, Nikolu Milenkovića, pošto su u Fiorentini koristili na oba mesta, a pod komandom Stefana Piolija je Bleki pokazao da može da odgovori zadacima.

"Sami ste odgovorli na pitanje”.

U dve rečenice selektor je odgovorio na pitanje gde vidi možda najskupljeg našeg igrača u ovom trenutku, Sergeja Milinkovića Savića.

“Svi znate njegovu poziciju. Igra iza špiceva”, zaključio je Mladen Krstajić, što otvara dilemu da li će Adem Ljajić biti “desetka”.

Odgovor će ponuditi pripreme u Austriji i kontrolni mečevi sa Čileom (4. jun) i Bolivijom (9. jun) u Gracu.

