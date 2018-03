Šokantnu eliminaciju od Sevilje u Ligi šampiona i slabe partije u poslednje vreme, navijači Mančester Junajteda leče spekulacijama vezanim za letnji prelazni rok. A mediji na Ostrvu "daju im gas".

Ovoga puta povod za skalapanje transfer liste, kao i spiska potencijalnih letnjih pojačanja jesu izjave Romelua Lukakua koji je kazao da se raduje novim licima u timu. Belgijanac je u utorak postigao jedini gol za Junajted i tako zaslužio prelaznu ocenu, a posle meča fanovima su se dopalo i ono što je kazao. Podsetimo, Žoze Murinjo potrošio je više od 300.000.000 funti za manje od dve godine na Old Trafordu, ali Junajted je i dalje daleko od nivoa koji veličina kluba zahteva. Zato, nove velike kupovine tek predstoje...

"Mi smo Mančester Junajted, moramo da se poboljšavamo svake godine. Znam da će doći mnogo dobrih igrača već na leto. To je sigurno", izjavio je Lukaku i raspalio maštu navijača Đavola. "To je nešto čemu se radujem. Tako ćemo unaprediti ekipu. Jer sledeće godine moramo da napadnemo sve trofeje".

Murinju je potrbna čvrstina u veznom redu i zato je već počeo da radi na angažovanju Bleza Matuidija iz Juventusa, odnosno na preotimanju Šahtjorovog Freda velikom rivalu Pepu Gvardioli i njegovom Mančester Sitiju.

Kada su krteativci u pitanju, stara priča - meta broj jedan trebalo bi da bude Ivan Perišić iz Intera, a taj posao značajno će biti olakšan ukoliko Nerazuri ostanu bez Lige šampiona. U suprotnom, Italijani neće imati milosti s cenom...

Dejli mejl piše da su ova trojica igrača nešto što je Junajtedu najhitnije potrebno. Zato ne čudi što će engleski velikan biti spreman da za trio izdvoji preko 150.000.000 funti. Fred - 60, Perišić 55 i Matuidi 40.000.000 funti.

Logično, da bi se obezbedio toliki novac mnoge će glave morati "da stradaju" na Old Trafordu. Isti izvor navodi kako je Murinjo spreman da se odrekne Luka Šoa, Krisa Smolinga, Matea Darmijana, Huana Mate, Dejlija Blinda, Marauana Felainija, pa čak i Antonija Marsijala.

Foto: Action Images