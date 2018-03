Arsenal je sa ukupnih 5:1 eliminisao Milkan u derbijiu osmine finala Lige Evrope. Na prvi pogled lako i ubeljivo. Ali senku na Arsenalov trijumf je debelo bacila sinoćna utakmica i način na koji su došli do izjednačujućeg gola.

Milan je poveo u Londonu i prepolovio Arsenalovu prednost sa San Sira, igrao bolje i jurio drugi gol, a onda je švedski sudija Jonas Eriskon izmislio penal za domaćina posle sramotne glume Danija Velbeka. Arsenal se spasao sa bele tačke i taj detalj je promenio dalji tok meča.

U Milanu se ne mire lako sa načinom na koji su eliminisani. Veruju da su imali šanse za preokret da sudija nije svirao nepostojeći penal i da je kasnije igranje rukom Čejmbersa okarakterisao kao penal za njih. Jedan od najboljih u timu Rosonera i strelac jedinog gola Hakan Čalhanoglu je baš bio bio kivan posle meča.

„Igrali smo dobro, a to nije laka stvar na ovakvom gostovanju. Postigli smo i gol koji smo jurili, a onda smo primili gol na neverovatan način. Nije normalno da se ovakve stvari dešavaju u takmičenju kao što je Liga Evrope. Rikardo Rodrigez ga nije ni takao, ali za sudiju je to bio penal... Ja sam bio fauliran za penal u prvom meču, pa nisam dozvolio sebi da tako padam. Očigledno je da je taj incident promenio tok meča. Čak smo i reagovali dobro nakon toga i imali šanse. Ali to je fudbal...“, rekao je utučeni Turčin posle meča.

