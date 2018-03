Osam najboljih u Evropi

Sklonimo navijačku pripadnost na stranu. Bar na trenutak. Budimo iskreni prema sebi. Pitanje je: da ste birali osam klubova koji su ove sezone najviše prikazali u Evropi kojih bi to osam bilo? Real i Barselona? Nema spora! Mančester Siti? Jašta! A i Liverpul je odigrao neke nezaboravne utakmice. Bajern? Naravno. Juventus? Tu se pitanje ni ne postavlja.

Sevilja i Roma? OK, samo retki bi ova dva tima ubrojala u osam trenutno najboljih u Evropi. Ali ako je Roma i imala sreće kada je na žrebu za osminu finala izvukla Šahtjor, Andalužanima se ništa ne može zameriti. Nasred Old Traforda izbacili su Mančester junajted. Pardon, nisu ga samo izbacili. U dva meča su ga pregazili, pa se sada cela Engleska dovija kako da na najšaljiviji način oplete po Žozeu Murinju.

Junajted dakle jednostavno nije zaslužio da bude među osam, iako smo pred početak sezone, a posle svih silnih Murinjovih transfera, svi navijali da se usnuli gigant vrati tamo gde mu je mesto - u sam vrh. Očigledno, taj proces oporavka još traje.

Ko onda nedostaje? Pari Sen Žermen sigurno. Baš ga nije htelo na žrebu. Sačekao ga je dvostruki uzastopni šampion Real, budimo realni - pokazao je Svecima da još nisu sazreli za sam krem evropskog fudbala. Moraju da rastu. Možda i bitnije: da uvedu red u svlačionica tako da ona više ne izgleda na područje zahvaćeno ratom sujeta.

Atletiko? Sigurno, da je i jesenas igrao kao sada. Pritom, igrao je i Atletiko baš nedavno protiv Barselone. Ništa se tu nije pitao. Možda jeste gubitak za završnicu Lige šampiona, ali ne preveliki. Isto važi i za Napoli, uostalom, svima u Napulju je skudeto ove sezone mnogo važniji nego Evropa, a i u Seriji A mu je Juve upravo očitao lekciju. Totenhem i Čelsi? Prvima svaka čast na fudbalu, ali još su mali za evropsku aristokratiju, drugi su u revanšu sa Barselonom i sami videli koliko im nedostaje.

Ostaje dakle Pari Sen Žermen. I niko više. Pa smo se zapitali: nije li ovo četvrtfinale Lige šampiona najjače koje smo imali u skorije vreme?

Prošle sezone, primera radi, u osam je “zalutao“ Lester - ko je gledao dvomeč sa Seviljom u osmini finala mogao je i da se uveri, trebalo je Španci da ih prođu već u prvoj utakmici - Borusija je već odavno izgubila onu energiju koju je imala kod Jirgena Klopa, pa je pala pred Monakom, a Monako, koliko god talentovan bio, jeste bio samo to: superatraktivan tim klinaca koji se igraju fudbala, ali ga još ne igraju na top nivou. Juve ga je u polufinalu preslišao.

Godinu ranije, bili su tu i Benfika, pa i Volfzburg, koji je sa onih 2:0 zapretio i Realu, ali se u revanšu videlo da to ipak nije to. Pari Sen Žermen i Mančester Siti jedan na druge, ni jedni ni drugi nisu bili na ovom sada nivou.

Na sličan način je u sezoni 2014/2015 Porto opalio šamar Bajernu sa 3:1 na stadionu Dragao, samo da bi na Alijanc Areni Bavarci uzvratili ozbiljnim batinama - 6:1. Barselona se igrala sa pariskim projektom u začetku, Juventus je zaustavio Monaka i Antonija Marsijala.

I tu dolazimo do možda i najjačeg četvrtfinala u poslednjoj deceniji. U sezoni 2013/2014 Barselona, Real, Čolov Atletiko na vrhuncu snage, PSŽ i Čelsi, naravno Bajern, Klopova Borusija i za kraj Mančester junajted, doduše u eri Dejvida Mojesa, kad je pad već počeo. Međutim, tu baš niko nije bio slučajno.

A ranije? Dešavalo se da u osam najboljih u Evropi vidimo i timove koji nisu bili ni blizu tog statusa. Galatasaraj recimo u sezoni 2012/2013, čak i Malaga, mada su njom u onim epskim mečevima sa Borusijom minuti - i pravedno suđenje - delili od polufinala.

Gopdinu pre, APOEL se nekako prišunjao do četvrtfinala samo da bi ga Real isprašio sa osam komada, u sezoni 2010/2011 Barselona je petardom kući ispratila Šahtjor, Real se igrao sa Totenhemom Gereta Bejla i Luke Modrića, dok je Šalke sa onih 5:2 protiv Intera otišao i do polufinala. U sezoni 2009/2010 do četvtfinala su - kako to sad nestvarno zvuči - dobacili i Lion i Bordo (?!), a bio je tu i moskovski CSKA, pre tačno deset godina Viljareal i Porto su “kvarili prosek“...

Sada? Sada će da pršti! U petak će svi priželjkivati Romu i Sevilju, moliti se da zaobiđu... Pa, sve ostale! Real, Barsa, Bajern? Već godinama prvi favoriti za najviši domet. Siti Pepa Gvardiole? Nije što će da te izbaci, nego preti opasnost da ne vidiš loptu. Juve zna kako se igra za titule, pitajte samo Harija Kejna i Totenhem. Liverpul niko ne voli kad se lomi u 180 minuta, pa se na Enfildu probude oni duhovi prošlosti koji Redse teraju da u najvećim utakmicama igraju kao da su i sami bili na terenu one čudesne istanbulske noći. I ne samo te...

Svi iz četiri najfudbalskije zemlje Evrope. Tri iz Španije, po dva iz Engleske i Italije i jedan Nemac. Opasan fudbal gledaćemo početkom aprila.

ČETVRTFINALA LIGE ŠAMPIONA U PROTEKLIH 10 GODINA

2008/2009: Viljareal, Arsenal, Mančester junajted, Porto, Liverpul, Čelsi, Barselona, Bajern;

Finale: Barselona - Mančester junajted 2:0.

2009/2010: Lion, Bordo, Bajern, Mančester junajted, Arsenal, Barselona, Inter, CSKA;

Finale: Bajern - Inter 0:2

2010/2011: Real, Totenhem, Čelsi, Mančester junajted, Barselona, Šahtjor, Inter, Šalke;

Finale: Barselona - Mančester junajted 3:1.

2011/2012: APOEL, Real, Marselj, Bajern, Benfika, Čelsi, Milan, Barselona;

Finale: Bajern - Čelsi 3:4 posle penala (1:1)

2012/2013: Malaga, Borusija Dortmund, Real, Galatasaraj, PSŽ, Barselona, Bajern, Juventus;

Finale: Borusija - Bajern 1:2.

2013/2014: Barselona, Atletiko, Real, Borusija, PSŽ, Čelsi, Mančester junajted, Bajern;

Finale: Real - Atletiko 4:1 posle produžetaka (1:1).

2014/2015: PSŽ, Barselona, Atletiko, Real, Porto, Bajern, Juventus, Monako;

Finale: Juventus - Barselona 1:4.

2015/2016: Volfzburg, Real, Bajern, Benfika, Barselona, Atletiko, PSŽ, Mančester Siti;

Finale: Real - Atletiko 5:3 posle penala (1:1).

2016/2017: Atletiko, Lester, Borusija Dortmund, Monako, Bajern, Real, Juventus, Barselona;

Finale: Juventus - Real Madrid 1:4.

2017/2018: Real, Barselona, Sevilja, Mančester Siti, Liverpul, Juventus, Roma, Bajern.

Finale: ?

(FOTO: Action Images)