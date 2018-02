U Sent Etjenu prezadovoljni Subotićem: On je taj!

Neven Subotić je ekspresno oduševio svojim igrama u dresu Sent Etjena!

Francuski mediji u superlativu pišu o kvalitetima dojučerašnjeg štopera Dortmunda, a u Sent Etjenu uveravaju da je upravo on čovek kakav je klubu godinama nedostajao. Biranim rečima govori i kapiten Sent Etjena i Subotićev partner u srcu odbrane Loik Peran, koji otkriva da se njih dvojica odlično sporazumevaju uprkos jezičkoj barijeri.

"Subotić i svi igrači koji su došli, sve su to fudbaleri velikog internacionalnog iskustva. Došli su u klub kako bi doneli kvalitet više. To nije slučajnost, pokazuju da imaju mnogo utakmica u nogama.Verujem da je to sve jako važno i mnogo sam zadovoljan što su deo našeg kluba", kaže Peran i nastavlja:

"S Nevenom je sve dobro. Razumemo se, razmenimo po neku reč na engleskom... On je pametan momak, igrao je dosta godina u Dortmundu. Ima kvalitet, uneo je mir u našu odbrambenu liniju", uverava iskusni defanzivac.

Do Subotićevog dolaska Sent Etjen je imao jednu od najlošijih odbrana u Ligi 1, na pragu zone ispadanja. Otkako je zagospodario terenom Sent Etjen je ostvario obe ligaške pobede i pobegao u mirnije vode.

(FOTO: Action Images)