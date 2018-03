Arturo Vidal

Minule kvalifikacije za Rusiju su nam donele nekoliko iznenađenja, a jedno od njih je podatak da među 32 reprezentacije sveta neće biti šampiona Južne Amerike. Selekcija Čilea, dvostruki uzastopni prvak kontinenta, ostala je ispod crte, nije mogla ni do baraža, pa će do početka Svetskog prvenstva poslužiti kao dobar sparing partner onima koji su već rezervisali hotele u Rusiji.

Jedan od takvih timova je Švedska, koja je u baražu izbacila Italiju, a večeras od 18 časova u svom Stokholmu odmeriće snage sa Čileancima. Gosti bi mogli da imaju lepu prednost, a ona dolazi iz snage 25.000 zemljaka koji su kupili karte za ovaj duel. Kako je kapacitet arene oko 54.000 jasno je da će skoro pola stadiona biti uz Čileance što bi moglo dodatno da podgreje atmosferu na ovoj utakmici.

Čileanci u meč ulaze sa novim selektorom Kolumbijcem Rejnaldom Ruedom koji će debitovati na klupi La Rohe u prvom zvaničnom meču. Novi trener na raspolaganju ima odličan tim, tu je predvodnik Arturo Vidal, a jedina je dilema da li će nastupiti Aleksis Sančez, koji se prethodnih dana žalio da je psihološki ispražnjen posle očajnog starta u dresu Mančester Junajteda. Sa njim i bez njega Čileanci nisu isti tim pa će i ishod ovog susreta možda zavisiti i od njega.

Dve selekcije su do sada odigrale samo jedan prijateljski meč i to pre 12 godina kada je na istom mestu u Stokholmu bilo nerešeno 1:1. Ipak, od tada do danas se dosta toga promenilo, Šveđani su u poslednje vreme postali vrlo tvrda ekipa, pa ne verujemo da ćemo videti više od tri gola na ovom susretu.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 15:00 6637 MPR N.Ireland - S.Korea kmb X2&2+ 2,00 Sub 18:00 6617 MPR Sweden - Chile ug 2-3 1,95 Sub 19:00 6640 MPR Israel - Romania ki 2 2,60 Ukupna kvota 10,14

MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE

15.00: (1,70) Jermenija (3,45) Estonija (4,90)

15.00: (2,75) Severna Irska (2,90) Južna Koreja (2,75)

16.00: (2,25) Kanada (3,00) Novi Zelang (3,30)

16.00: (1,85) Gruzija (3,30) Litvanija (4,20)

18.00: (2,90) Švedska (3,00) Čile (2,50)

18.00: (1,70) Obala Slonovače (3,45) Togo (5,00)

19.00: (2,80) Izrael (2,95) Rumunija (2,60)

*kvote su podložne promenama

