Ubiše nam poslednji dan prelaznog roka! To bi bio glavni utisak posle vesti koja je večeras stigla s Ostrva, a ona glasi: Englezi su izglasali skraćenje letnjeg prelaznog roka!

Prema novom zakonu EFL-a najbolja 72 kluba engleskih profesionalnih liga moći će da pazare samo do 9. avgusta, s tim što će nižim ligama, počevši od Čempionšipa pa nadole, biti omogućeno da dovode fudbalere na pozajmicu do 31. avgusta. Podsetimo, razlog ovih promena jesu zahtevi trenera, koji već duže vreme zameraju to što pijaca traje dok se liga uveliko igra, što im otežava kompletiranje ekipa.

Zanimljivo je još jedno uvedeno pravilo. Naime, u finišu lige, precizno od kraja marta, klubovi će morati da imaju minimum 10 istih igrača u protokolu u dva vezana kola. Ovo pravilo trebalo bi da spreči nameštanja i situacije koja se dogodilo minule sezone, kada je Hadersfild igrao bukvalno s rezervinim timom protiv Blekburna, izgubio 0:3 i omogućio opstanak Roversima.

Kao što rekosmo, ove izmene značajno će ubiti zanimljivost i intenzitet prelaznog roka, pogotovo poslednjeg dana, jer dobro je poznato kako i koliko Englezi kupuju u poslednjih nekoliko sati. Patiće sigurno i svi zaljubljenici u našu redovnu rubriku Transferi uživo.

Istina, ostaju nam Španci i Italijani (Nemci gotovo prespavaju poslednje dane), ali priznaćete - nije to to...