Najbolji Inter u poslednja dva meseca i jedno od najboljih poluvremena Nerazura ove sezone! To su posetioci Dačija Arene u Udinama imali prilike da vide ovog nedeljnog popodneva! Moćni Inter koji neumorno gazi svog protivnika, četiri lopte u mreži Udinezea i uverljiv trijumf uz četiri različita strelca - 4:0 (3:0).

To je Inter kakav su navijači čekali praktično od onog bombardovanja Sampdorije u Đenovi pre gotovo puna meseca, ne računajući ono ubedljivo izdanje protiv Kaljarija pre dve sedmice. Ono što će navijači, uprava, ali i trener Lučano Spaleti, opet, zahtevati od kapitena Maurija Ikardija i njegove družine jeste da na ovim talasnim dužinama ostanu do kraja sezone i tako uspešno završe misiju povratka u Ligu šampiona! Izazov neće biti lak pošto do kraja prvenstva ostaje i dolazak Sasuola u Milano, onda i ključno gostovanje Laciju u poslednjem kolu, kada će se verovatno i odlučivati ko će u evropsku fudbalsku elitu.

Do tada Interu ostaje utakmica koja je celim njenim tokom ubrizgavala novu dozu samopouzdanja u krvotok ekipe. Poluvreme kakvo Inter dugo nije odigrao, praktično od pomenutog okršaja sa Sampdorijom kada je palo četiri gola. Doduše, danas je rezultat mogao da bude ubedljivi da su Karamo, Ikardi i Perišić bili samo malo prisebniji u odsudnim momentima. Prvi je pucao iz sve snage posle dobre kontre u kasnoj fazi utakmice i razvalio prečku, drugi je bio zamalo neprecizan posle solidnog udarca u kaznenom prostoru, dok je treći posle odličnog hica glavom naterao protivnika da bukvalno sa gol linije vadi loptu i spreči da se rezultat na semaforu menja već u uvodnim sekvencama meča.

Doduše, Inter je barijeru Zebri probio već u 13. minutu, kada je Andrea Ranokija iskoristio lukav centaršut Marcela Brozovića iz kornera i glavom matirao nemoćnog Bizarija. Posle dužeg posta, Inter je u završna dva minuta prvog poluvremena dokrajčio protivnika. Prvo je Rafinja solo prodor krunisao pogotkom, da bi Brozović ponovo bio u ulozi arhitekte, ali ovog puta za gol Maura Ikardija.

Tačku na pobedu i ubedljivu igru Intera stavio je Borha Valero sredinom drugog dela utakmice, nedugo pošto je Udineze ostao s igračem manje posle isključenja Seka Fofane...

U taboru Intera sada će fokus usmeriti ka sudaru Lacija i Atalante, od kojeg će dosta zavisiti konačni evropski plasman...

ITALIJA 1 - 36. KOLO

Subota

Milan - Verona 4:1 (2:0)

/Čalhanoglu 11, Kutrone 32, Abate 49, Borini 89 - Li 85/

Juventus - Bolonja 3:1 (0:1)

/De Majo 52, Kedira 63, Dibala 69 - Verdi 30pen/

Nedelja

Udineze - Inter 0:4 (0:3)

/Ranokija 13, Rafinja 44, Ikardi 45+1, Valero 71/

15.00: (2,40) Kjevo (3,00) Krotone (3,30)

15.00: (2,00) Lacio (3,45) Atalanta (3,80)

15.00: (1,25) Napoli (6,50) Torino (10,0)

15.00: (1,55) SPAL (4,10) Benevento (6,00)

15.00: (3,80) Đenova (3,45) Fjorentina (2,00)

18.00: (2,20) Sasuolo (3,45) Sampdorija (3,25)

20.45: (7,75) Kaljari (4,80) Roma (1,40)

