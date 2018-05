Marselj je sigurno emotivno i fizički ispražnjen posle plasmana u finale Lige Evrope. Nakon prvog polufinalnog meča protiv Salcburga, kiksnuo je u Anžeu, ali sada nema pravo na to, bez obzira što će sa druge strane biti znatno kvalitetniji protivnik nego što je to bio prethodni. Nica igra promenljivo, teško pobeđuje u poslednje vreme, ali još teže gubi, pa ekipi Rudija Garsije neće biti nimalo lako da dođe do kapitalnih bodova u borbi za Ligu šampiona.

Nica nije poražena na poslednjih pet prvenstvenih gostovanja (tri remija i dve pobede), ali u pitanju nisu bili okršaji s timovima iz gornjeg dela tabele francuske Lige 1. Izabranici Lusijana Favra će ovoga puta morati da bude na nešto višem nivou ukoliko želi da nastavi taj pozitivan niz. Sa druge strane, Marselj je dobio tek jedan od poslednja četiri prvenstvena meča na svom terenu i mora da popravi taj učinak ukoliko želi da ispuni zacrtani cilj i domogne se elitnog takmičenja. U prvom delu sezone Marselj je slavio u Nici sa 4:2. I ovoga puta verujemo u pobedu tima sa Velodroma, ali očekujemo nešto manje efikasnu utakmicu.

Euforija trese Sent Etjen. Klub koji ima navijače širom Francuske u prilici je da izbori Evropu, stadion Žofroa Gišar će sigurno biti ispunjen do poslednjeg mesta, a kako je za Bordo ova sezona izgubljena, trijumf domaćina bi bio dobra opcija.

Lion će objektivno imati najlakši zadatak. Budući da je u seriji od šest pobeda (na svakoj postizao od dva do pet golova), te da se bori sa Monakom za Ligu šampiona, sudar sa davljenikom Troom ne bi smeo da predstavlja ozbiljnu prepreku. U prvom ovosezonskom duelu Memfis Depaj i drugovi "petardirali" su današnjeg rivala.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 15:00 5005 FRA 1 Saint-Etienne - Bordeaux ki 1 1,92 Ned 16:30 5008 FRA 1 Olympique Lyon - Troyes kmb 1&3+ 1,33 Ned 21:05 5020 FRA 1 Olympique Marseille - Nice ug 2-3 2,10 Ukupna kvota 5,36

FRANCUSKA 1 - 36. KOLO

Petak

Amijen - Pari Sen Žermen 2:2 (0:1)

/ Konate 47, 80 - Kavani 26, Nkunku 64/

Nedelja

15.00: (1,95) Sent Etjen (3,40) Bordo (4,10)

16.30: (1,12) Lion (10,0) Troa (17,0)

17.00: (2,70) Dižon (3,15) Gengan (2,70)

17.00: (4,60) Kaen (3,60) Monako (1,80)

17.00: (1,70) Ren (3,70) Strazbur (5,20)

17.00: (2,30) Nant (3,10) Monpelje (3,35)

17.00: (2,60) Mec (3,25) Anže (2,75)

17.00: (2,25) Tuluz (3,10) Lil (3,50)

21.05: (1,60) Marselj (4,00) Nica (5,60)

* Kvote su podložne promenama

