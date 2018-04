Priče oko budućnosti Samuela Umtitija u Barseloni ne prestaju da pune novinske stupce. Jasno je da iza dima stoji buktinja koja nikako da se ugasi, a posle najnovije izjave nema dileme da predstoje meseci puni neizvesnosti.

Francuski štoper je u razgovoru za domaću televizijsku kuću Canal+ otkrio da već ima opcije, da mu zainteresovani klubovi šalju ponude, ali da to nije posao kojim se trenutno bavi.

"Istina je da mi stižu ponude potencijalnih kupaca. Ali toliko me toga čeka do kraja sezone sa Barselonom da me to sada uopšte ne interesuje. Opet, u fudbalu sve ide brzo. Svestan sam da otkupna klauzula od 60.000.000 evra nije velika, ali to me ne zanima. Razmišljam samo o terenu, gde uživamo. Ostalo ćemo da rešimo", kaže Umtiti i tvrdi da je ponosan što je igrač Barselone.

Ali iz Barselone nema prave reakcije.

"Barselona još nije započela pregovore, bar ono što ja znam. Možda klub želi da počnemo razgovore, ali još ništa nije otvoreno".

Za Samuela Umtitija poslednjih meseci interesuje se Mančester junajted. Ono traje od novembra, odakle Žoze Murinjo pokušava da privoli Francuza da se odluči za prelazak na Old Traford. Nema dileme da mu je ubacio "rovca".

Umtiti je, takođe, govorio i o mogućnosti da Nejmar pojača Real tokom leta i tu opciju nazvao "potpuno realnom".

"U fudbalu je sve moguće. To što je Nejmar igrao za Barselonu ne znači da ne bi mogao za Real. Ako ga Real želi, a on hoće da ide - biće završeno".

Foto: Action Images