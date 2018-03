Serija današnjih prijateljskih utakmica krenula je zanimljiv okršajem između Urugvaja i Češke na Kina kupu. Česta Oskara Tabareza slavila je sa 2:0, a glavni utisak jeste snaga Urusa, koji su dosta lako izašli na kraj sa uvek nezgodnim i dobro organizovanim Česima.

Golove za Urugvaj postigao je napadački tandem Luis Suarez/Edinson Kavani i oba su posebna su na svoj način. Barselonin as pogodio je u 10. minutu sa bele tačke i tako stigao do 50. gola u dresu s nacionalnim grbom. On je tek šesti igrač kome je pošlo za nogom da ima takav golgeterski učinak u Južnoj Americi, posle Pelea, Batistute, Romarija, Ronalda, Mesija i Nejmara. Pele je i dalje neprevaziđen sa 77 pogodaka.

Drugi gol pao je u finišu prvog poluvremena i pravo je malo remek delo Edinsona Kavanija. Makazice za TV špice sa skoro 16 metara...

Urugvajci su u drugom poluvremenu rutinski održavali prednost, uspevši čak da odmore najbolje igrače u finišu. U finalu Kina kupa Južoamerikanci će se sastati sa Velsom koji je juče razbio domaćina sa 6:0.

Podsetimo, Urusi se na SP u Rusiji nalaze u grupi sa Rusijom, Saudijskom Arabijom i Egiptom.

PRIJATELJSKE UTAKMICE

Petak

Urugvaj - Češka 2:0 (2:0)

/Suarez 10pen, Kavani 37/

Japan - Mali 1:1 (0:1)

/Nakajama 90 - Dijabi 44pen/

17.00: (2,70) Azerbejdžan (2,85) Belorusija (2,80)

17.00: (3,70) Kipar (3,20) Crna Gora (2,00)

17.00: (2,70) Finska (2,80) Makedonija (2,85)

17.00: (1,72) Senegal (3,30) Uzbekistan (5,10)

17.00: (5,40) Rusija (3,70) Brazil (1,60)

18.00: (2,30) Norveška (3,05) Australija (3,15)

18.00: (1,85) Gambija (3,25) Centralnoafrička Republika (4,30)

18.00: (3,25) Bugarska (3,05) BiH (2,25)

18.30: (2,05) Turska (3,05) R. Irska (3,80)

19.00: (3,45) Grčka (2,90) Švajcarska (2,25)

19.00: (1,40) Mađarska (4,20) Kazahstan (7,75)

19.15: (2,55) Tunis (2,65) Iran (3,20)

19.30: (1,65) Ukrajina (3,50) Saudijska Arabija (5,20)

20.30: (1,95) Srbija (3,25) Maroko (3,80)

20.45: (1,85) Austrija (3,35) Slovenija (4,10)

20.45: (2,50) Holandija (3,10) Engleska (2,80)

20.45: (2,05) Argentina (3,15) Italija (3,60)

20.45: (2,40) Nemačka (3,20) Španija (2,85)

20.45: (1,85) Poljska (3,35) Nigerija (4,10)

20.45: (1,55) Portugal (3,60) Egipat (6,25)

20.45: (2,25) Škotska (3,00) Kostarika (3,30)

21.00: (1,50) Francuska (3,90) Kolumbija (6,25)

Subota

01.00: (5,40) Kurasao (3,70) Bolivija (1,60)

01.30: (4,20) Peru (3,30) Hrvatska (1,85)

03.00: (1,70) Meksiko (3,45) Island (5,00)

