Uzdizanje Liona... Bez najvatrenijih

Lion je bio u šoku. Imao je Olimpik vođstvo od 2:0, imao je igrača više, imao je sve u svojim rukama, ali je na kraju sve prosuo u vodu. Monako je sačuvao bodove preokretom za 3:2, a Lion je drugim vezanim porazom ugrozio šanse za plasman među prva tri na tabeli i plasman u Ligu šampiona, da li direktno ili barem preko kvalifikacija.

Sada nema pravo na grešku. Monako je bio ubedljiv u Anžeu, Marselj je odoleo na vrućem gostovanju u Sent Etjenu, Lion mora da pobedi kakob i zadržao priključak za direktnim rivalima u borbi za evropsku elitu. Ren je zreo za treći poraz u nizu. Trener Sabri Lamuši se vraća kući. Do prvog Olimpikovog tima nikada nije uspeo da se probije, pa je sa strane gledao zlatnu generaciju kluba iz rodnog grada kako niže titulu za titulom. Sigurno mu negde u podsvesti titra želja da se barem kao trener dokaže zemljacima i pokaže im da i on ima šta da im ponudi.

Ono što će mu danas ići u korist jeste to što će severna tribina Grupama stadiona zvrjati prazna, jer je suspendovana posle proslave 30 godina od nastanka sada najbrojnije navijačke grupe u Francuskoj. Ume u Lionu da bude bučna atmosfera. Čini se da u 25. kolu Lige 1 to baš neće biti slučaj.

Umeo je Ren da iznenadi u Lionu proteklih sezona, a ni ove sezone nema problem sa gostovanjima. Ipak, jasno je da je kvalitet na Olimpikovoj strani. Mada ne odlučuje uvek suv kvalitet.

FRANCUSKA 1 - 25. KOLO

Petak

Sent Etjen - Marselj 2:2 (1:2)

/Mone Pake 9, Berič 75 - Tovan 4, Sanson 20/

Subota

Tuluz - PSŽ 0:1 (0:0)

/Nejmar 68/

Anže - Monako 0:4 (0:2)

/Butel 11ag, 30, 65, Rađi 71/

Bordo - Amijen 3:2 (2:0)

/Kunde 31, Lerager 39, Kamano 77 - Mendoza 78, Kakuta 90/

Dižon - Nica 3:2 (0:0)

/Tavares 61, 78pen, Kvon 85 - Melu 64, Plea 67/

Gengan - Kaen 0:0

Mec - Monpelje 0:1 (0:1)

/Sio 24/

Nedelja

15.00: (1,90) Strazbur (3,45) Troa (4,20)

17.00: (1,80) Nant (3,40) Lil (5,00)

21.00: (1,50) Lion (4,40) Ren (6,25)

*** kvote su podložne promenama

(FOTO: Action Images)