Sezona iz snova. Kako na klupskom, tako i na ličnom planu. Hetafe gura mimo očekivanja, drži četvrto mesto koje vodi u Ligu šampiona, slovi za najprijatnije iznenađenje Primere, a u timu iz madridskog predgrađa redovno igra – Španci kažu vrlo dobro – naš reprezentativac Nemanja Maksimović, što bi moglo da se odrazi pozitivno na njegovu karijeru već u prestojećem prelaznom roku.

Javio se i prvi potencijalni kupac za Maksu i to, gle čuda, onaj koji ga je prodao prošlog leta – Valensija. Slepi miševi su u junu 2018. na savet trenera Marselinja odlučili da raskinu ugovor sa 24-godišnjim vezistom, ali su rukovodioci, ipak, bili dovoljno mudri da sačuvaju opciju po kojoj mogu da gra vrate na Mestalju. Prema informacijama Marke otkupna klauzula koja se dosad nije pominjala postavljena je na 6.500.000 evra čime su se Slepi miševi obezbedili da dobiju natrag momka iz Banje Koviljače po povoljnijoj ceni od tržišne.

Jer, ako ćemo realno, gledajući partije, minutažu, ulogu u timu i napredak Hetafea na tabeli Maksa vredi više, ali Valensija se obezbedila, iako ga je prodala za 5.000.000 evra. Po drugim, doduše, nezvaničnim saznanjima, u svakoj od prve tri godine ugovora sa Hetafeom postoji otkupna klauzula, koja raste protokom vremena, pa navodno za leto 2019. iznosi 7.500.000 evra, naredno 8.500.000 evra, a za jul 2020. 9.500.000 evra.

Kvaka je u tome što čelnici Valensije razmišljaju drugačije od trenera Marselinja i žele da dobiju igrača kog su pre godinu i po doveli iz Astane bez obeštečenja i da na njemu ostvare korist, ako ne na fudbalskom onda bar ekonomskom planu. Čak i Marka navodi dva scenarija koja bi bivši finalista Lige šampiona mogao da primeni u ovom slučaju. Prvi se tiče povratka na Mestalju i borbe za mesto pod suncem kod trenera Marselinja (mada to i nije neka garancija, jer je baš usled slabe minutaže lane Zlatni Orlić sa Novog Zelanda napustio klub), dok bi drugi značio preprodaju i automatski bi Valensila bila na dobitku, jer bi u narednom prelaznom roku za centralnog veznog mogla da dobije više novca od tih 6.500.000 koliko bi uložila u njegov povratak.

Za to vreme, Nemanja Maksimović se mirno u taboru srpske reprezentacije u Lisabonu sprema za duel sa Portugalijom, a u izjavi za španske medije jasno je stavio do znanja da mu se ostaje u Hetafeu.

„Srećan sam u Hetafeu, igram redovno, dok sam se u Valensiji mučio. Sad želim da pokažem da mogu da igram na visokom nivou. Pre dolaska u Hetafe razgovarao sam sa trenerom Pepeom Bordalasom, objasnio je šta očekuje od mene i to je ključ“, zadovoljno deluje Maksimović poverenjem u ekipi sa stadiona „Alfonso Perez“.

