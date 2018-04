Rijad Marez nije siguran, svaki čas je nezadovoljan i traži da ode (u Mančester Siti), ali zato Džejmi Vardi i na terenu i van njega dokazuje lojalnost Lesteru, pa je klub rešio da jednog od dvojice protagonista senzacionalno osvojene premijerligaške titule 2016. nagradi produžetkom saradnje.

Po znatno boljim finansijskim uslovima. Lisice su Vardiju dostavile ponudu za novi ugovor, vrednu 140.000 funti sedmično. Što na godišnjem nivou iznosi oko 8.300.000 evra. Značajno uvećanje sa sadašnjih 6.000.000 koliko engleski reprezentativac zarađuje na King Pauer stadionu.

Pre dva leta Vardi je potpisao papire kojima se obavezao da u Lesteru ostane do juna 2020, a sad mu klupska uprava nudi produžetak do 2022. To znači i sigurnu budućnost, jer će pod uslovom da prihvati, a zatim i odradi ugovor do kraja, verovatno završiti karijeru među Lisicama, s obzirom da će tad imati 35 godina.

A ove sezone je sjajan. Deo je 20 golova u svim takmičenjim. Plus, ako se obračuna postotak iskorišćenih šansi najbolji je fudbaler Premijer lige, od onih koji su najmanje 30 puta šutnuli ka golu rivala. Vardi je na 28.3 procenata uspešnosti.

Nije loše za čoveka koji se na veliku scenu probio iz pete lige.

