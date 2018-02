Vazura o prelaznom roku: Sve o ugovoru sa Zdjelarom, kreću pregovori sa Čelsijem, stiže novac za Vlahovića

(Od izveštača MOZZART Sporta sa Kipra)

Prvo rasterećenje budžeta, onda pojačanja. Tako je poslovao Partizan u tek okončanom prelaznom roku. Njegovi računi će se svoditi u junu, međutim, na prvi pogled deluje obećavajuće.

I ekonomski i sportski.

Prvo zbog činjenice da je klub uspeo da raskine ugovre ili pošalje na pozajmicu devetoricu igrača čime je uštedeo novac na ime njihovih plata, a zatim što je angažovanjem Đorđa Ivanovića, Slobodana Uroševića, Jurija Vakulka i Saše Zdjelara napravio bazu za bolje rezultate.

Novih imena neće biti, iako se fudbalska pijaca u Srbiji završava 11. februara.

"Partizan je završio prelazni rok. Ne znam šta može da se desi, ali sve poslove smo završili", uverava Miloš Vazura, generalni direktor Partizana.

A u suprotnom pravcu - šuška se da bi Marko Jevtović mogao u Kinu?

"Nemam informacija po tom pitanju. I dalje je naš igrač. Ako bude ponude - pričaćemo".

Teoretski, put najmnogoljudnije države sveta mogao bi Leandre Tavamba, bez obzira na učinak protiv Plzena, jer prelazni rok u Kini traje do 28. februara?

"Mislim da Tavamba ostaje. Nije ni bilo konkretnih ponuda. Da jeste, kontakti bi već postojali i posao bi bio na pola puta".

Kamerunac je nedavno rekao da mu se čini kako je cena za njega previsoka - 2.500.000 evra?

"Nije to bio problem. Kad pregovaram, uvek kažem da neko vredi toliko i toliko, ali svakom klubu napomenem: "dajte nam ponudu za koju mislite da je dovoljna, pa ćemo pregovarati". Tavamba ije imao nijednu ponudu, sve je bilo na priči, ništa na papiru".

Od odlazaka, Partizana je novac prihodovao samo potpisom Evertona Luiza za SPAL, 600.000 evra?

"U minulom prelaznom roku nismo imali finansijski dobru prodaju, jer je odlazak Evertona malo para za Partizan. Aktulne su Kina, Rusija i još neke države, međutim, malo je verovatno da ćemo transferisati još nekog igrača, s obzirom da je dvomeč sa Plzenom na pragu. Pre ćemo da uđemo u finansijski rizik, da nekako izdržimo do leta, nego da nekog prodamo".

Posle tri neuspela pokušaja prethodnih godina, kočano je u Humsku 1 sleteo - Saša Zdjelar.

"Mesec dana je trajala saga, Olimpijakos je odbijao svaku našu ponudu, sve do 29. i 30. januara, onda se javio i dogovorili smo se. Ugovor je takav da ako damo 500.000 evra za otkup oni moraju da ga puste u Partizan. Opcija je obavezna. S tim da na taj način kupujemo 50 odsto prava, a oni zadržavaju drugu polovinu (kao u slučaju Marka Jankovića, op. au). Ono što dajemo Gricma kad ponuda dođe odbija se pola, a ostatak se deli na dva dela. To je bio jedini uslov Atinjana da puste Zdjelara. Prihvatili smo, iako će nam to sutra biti problem. Bolje da takav igrač bude u Partizanu, jer su ga hteli i Đukić i Iliev".

Hoćete li kupiti ugovor Danila Pantića od Čelsija?

"Sutra ili prekosutra kreću pregovori o njegovom definitivnom prelasku u Partizan. Verujem da će se pozitivno završiti. Po sličnom principu kao za Marka Jankovića. Dačina želja da potpiše za nas je velika".

Šta se dešava sa Dušanom Vlahovićem, napunio je 18 godina, a još nije otišao u Fjorentinu?

"Dobili smo nacrt ugovora iz Firence. To je moguće rešiti mimo prelaznog roka, on bi onda otišao kasnije, po ceni od 1.500.000 evra".

Marko Janković je imao ponudu Amijena?

"Nismo bili zadovoljni ponudom, bila je sastavljena od bonusa i rata. Pitali smo igrača šta misli, smatrao je da nije dobro, podržali smo ga i odbili smo Francuze. Ne mogu da kažem koliko je iznosila, jer Olimpijakos ima pravo na njen deo. Oko 2.000.000 evra".

S obzirom da nije bilo velike prodaje, hoće li i kako klub uspeti da preživi do leta?

"Teško ćemo izaći na kraj. Imamo neka sredstva od Olimpijakosa, možemo da ih povučemo unapred, pokušavamo da unovčimo. To za Vlahovića će se verovatno realizovati sad, kad se odbiju kamate prema bankama i procenti koji idu igraču, ostaće deo novca, ostavlja nam mogućnost da preživimo. Ako izbacimo Plzen dobićemo još neka sredstva. Neće biti lako, jer imamo da platimo stare obaveze, da ne računam troškove oko Sume koji su u februaru nisu mali i moramo da ih platimo zbog dobijanja evropske licence. Imamo i ratu Apolonu za Andriju Živkovića i Serđa Bertija 600.000 evra. To sve dolazi na naplatu. A još jedan od loših poslova bivše uprave je izgubljen spor sa Mogrenom u slučaju Nikole Vujovića iz 2010, u vrednosti od 167.000 evra, od čega su 125.000 evra njegova potraživanja, a 42.000 evra kamate", pojasnio je Miloš Vazura, najavivši pregovore sa Telekomom povodom revidiranja ugovora o sponzorstvu.

