Veje u Torinu, večeras nema fudbala (FOTO+VIDEO)

Juventus je večeras protiv Atalante trebalo da pojuri 10. uzastopnu pobedu u Seriji A i barem do sutra preuzme vodeću poziciju na tabeli, ali od toga neće biti ništa. Veliki sneg koji je pao u Torinu ipak je odložio utakmicu. Navijači su bili na stadionu, iščekivali početak, no sudija Mauricio Marijani doneo je odluku ne postoje optimalni uslovi za igru.

Šampion Italije kroz tri dana ponovo treba da ugosti tim iz Bergama, ovoga puta u kupu. A termin večerašnjeg odloženog susreta biće poznat tokom sutrašnjeg dana...

The game has lost its way



Juventus vs. Atalanta is postponed.



The fans aren't happy in the slightest... pic.twitter.com/1XZQkLguvr