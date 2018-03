Velika pobeda fudbala u Nemačkoj! Veliki trijumf običnih ljudi sa tribina koji na utakmice idu jer vole tu čarobnu igru!

Pred današnji sastanak predsedništva DFL-a u Frankfurtu, grupa koja je potpisala peticiju "50+1 mora da ostane", predala je prvom čoveku lige Rajnhardu Raubelu spisak potpisnika dug oko 30 metara. Raubel se samo smeškao. Ali smeškao se dok je to gledao i predstavnik Bajerna Karl Hajnc Rumenige, čije klub lokomotiva inicijative za ukidanje tog pravila.

Četiri sata kasnije, kada je glasanje završeno, Rumenige je bio smknut kao retko kada. Navijači širom Nemačke mogli su da se opuste i raduju. Jer suština svega je da klubovi nastavljaju da funkcionišu kao i do sada: investitor je tu da donosi novac; nema nekontrolisanog unosa kapitala; navijač ostaje mali akcionar; i naposletku, možda i najvažnije - ulaznice ostaju jeftine i svima dostupne.

Od 34 prisutna profesionalna kluba (Bundesliga i Cvajta), 18 je bilo protiv ukidanja pravila 50+1, četiri kluba bila su za ukidanje, devet je bilo uzdržanih, tri nisu učestvovala u glasanju... Najviše pažnje, očekivano privukli su stavovi Bajerna i Dortmunda. Bavarci su kategorički bili za ukidanje, Dortmund protiv. Gledajući isključivo soptvene i kratkoročne interese, ovakva raspodela snaga nama možda deluje začuđujuća, jer da bi svrgli Bajern sa trona ostalima treba finansijska podrška sa strane koju trenutno nemaju, a opet, Milioneri glasaju protiv upliva kapitala. S druge strane, gigant iz Minhena se u ovakvim uslovima oseća dosta komforno jer niko ne može da ugrozi, a glasa za ukidanje tog sistema.

Suština je, naravno, da i jedni i drugi razmišljaju dugoročno. U Bajernu su svesni da je razlika u kvalitetu između najjačih liga i Bundeslige sve veća (TV prava i zarada od ulaznica neuporedivo su na strani, recimo Premijer lige), te da već sada sve teže uspevaju da angažuju najveće zvezde s kojima se može do najvrednijih trofeja; dok su u Dortmundu svesni da bez 80.000 ljudi na tribinama to nije isti klub.

U najkraćem, pravilo 50+1 podrazumeva da investitori u Nemačkoj mogu imati većinski deo u vlasništvu kluba, ali to im ne garantuje većinu u upravljačkim telima, osim u slučaju ako su finansirali isti klub 20 ili više godina i tako "ključno doprineli razvoju kluba".

Zanimljivo da je Sankt Pauli klub koji je prvi pokrenuo inicijativu da pravilo 50+1 opstane.

“Podržavamo stirktno poštovanje ovog pravila bez ikakvog izuzetaka. Pravilo 50+1 omogućava pravo klupskim članovima da daju poslednju reč. A u njemu su duboko urezani istorijski, kulturni i društveni koreni. Pravilo 50+1 je konačni znak stop za sve koji ikada pomisle da mogu da komercijalizuju ovu igru. Opstanak ovog pravila nije pravno već sportsko-političko pitanje. Posebno smo iziritirani zato što su glavni zagovarači ukidanja pravila oni klubovi koji imaju direktnu korist od trenutnog stanja. Nema ako, nema ali - 50+1 mora da opstane!”, glasilo je saopštenje Sankt Paulija.

Generalni direktor ovog kluba Andreas Retig potom je objasnio šta u praksi to znači.

“Pravilo 50+1 sprečava da nekontrolisani tokovi novca uđu u fudbalsku igru. Navodno povećanje konkurentnosti (Bajernova teza) koje se navodi kao cilj ukidanja ovog pravila nije dostižno za klubove koji već posluju u skladu sa ekonomskom racionalnošću. Oligarsi, tajkuni, arapske zemlje i kineske kompanije ne poštuju ekonomske razloge. To je takmičenje u kojem ne možete da pobedite. Pravilo 50+1 je sportska i politička činjenica koju nemački klubovi žele, i to ne samo u skladu sa zakonom. Ono omogućava učešće navijača u rukovođenju klubom i emocionalno povezivanje između navijača. I tako mora da ostane”, poručio je Retig.

Podsetimo, od ovog pravila izuzeti su samo fabrički klubovi Volfzburg i Leverkuzen, kao Hofenhajm, čiji je vlasnik Ditmar Hop dočekao da posle ogromnih ulaganja (100.000.000 uložio samo u novi stadion) dobije određena veća prava u upravljanju klubom.

Većina nemačkih medija gotovo da je proslavila ovakvu odluku rukovodstva DFL-a. Dominiraju naslovi kao što je "Pobeda fudbala" i konstatacije u tekstovima da je razum pobedio, te da su nemački navijači heroji jer su sprečili otuđivanje klubova od njih samih. Kaže se još i da će "nemačka ostati jedna od poslednjih zemalja u modernom svetu koja je uspela da sačuva navijačku kulturu i zaštiti navijače kao važne, neizostavne činioce u igri zvanoj fudbal".

Četvrtak, 22. mart 2018, istorijski dan.

Svaka čast, Nemci. Koliko god bilo teško ovako nešto izreći...

Foto: Action Images