Nije nas naučio Lionel Mesi da briljira u izjavama i intervjuima kao što čini na terenu, ali je gostovao u televizijskoj emisiji “La cornice” što bi moglo da se prevede kao “Okvir”. I može da se kaže da je “uokvirio” mnoga pitanja koja su interesovala fudbalske fanatike. Posebno one u Argentini. Neobično je bio otvoren za ono šta smo od njega navikli.

Vidi se da je Mesi posvećen osvajanju Svetskog prvenstva u Rusiji, da mu je jako teško zbog poraza od Nemačke 2014. godine, ali se dotakao i mnogih drugih tema kao što je stanje u Argentini i život posle fudbala. Nije bio škrt na rečima.

Pre svega - Rusija.

"Nadam se da nas čeka veliko Svetsko prvenstvo. Moja želja je ista kao i kod navijača, da osvojimo titulu svetskog prvaka. Nadam se da ćemo proživeti nešto slično kao 2014. godine što je za nas bilo nezaboravno iskustvo. Ne samo za nas, već za celu zemlju. Igrali smo skoro na svim utakmicama Svetskog prvenstva. Samo ovoga puta da budemo šampioni. Nije lako osvojiti, to se ne događa često, ali je svakome san... Možete sve da uradite kako treba i da ne budete prvi kao što se nama desilo", rekao je Mesi.

Njegov utisak je da će mnogi ljubitelji fudbala navijati za Argentinu da bi Mesi osvojio veliki trofej koji mu nedostaje.

"Vidim svuda gde idem želju ljudi da Argentina osvoji Svetsko prvenstvo. Imaju želju da me vide kao prvaka. I to se događa u svim delovima sveta. To je za mene zaista impresivno", rekao je Mesi.

Njegov san je jasan...

"Uvek sam sanjao da budem u finalu, da ga osvojim. Svetsko prvenstvo postaje sve teže zato ostaje žal za 2014. godinom. Znamo koliko je teško osvojiti ga, mi smo bili blizu i zato je to bolno iskustvo".

Kako bi Mesi uporedio igru tada i sada?

"Svako raste i uči stvari na terenu. Možda bih tada ugrabio loptu i igrao sam, a danas gledam da tim igra više, da ne budem toliko sebičan, da uvek gledam bolju opciju, da stavim sebe iza i da odatle upravljam igrom. Ali verujem da i sada trčim kao i tada, samo na malo drugačiji način".

Da li mu je ovo poslednje Svetsko prvenstvo?

"Postoji mišljenje da će to biti poslednji put da većina nas igra zajedno. To što smo igrali tri finala ne pomaže. Zavisimo od rezultata nažalost. I to stoji iza mišljenja o ovoj generaciji. Javnost ne misli da smo bliži tome da postanemo šampioni. Misle da nećemo imati novu šansu za to. Ako tako bude, želeće da cela grupa igrača napusti reprezentaciju", rekao je Mesi.

Mesi je uvek bio poznat kao neko ko se trudi da ne bude previše ekscentričan i da proba da se bavi porodicom koliko je to moguće. Oni su mu najbolji savetnici...

"Oko svega što mi se događa u karijeri razgovaram sa porodicom, sa suprugom, ocem, majkom, braćom. Oni su tu uvek i sve znaju. Znam da kada pričam kažem stvari koje mogu nekoga da povrede. Sve to može da se interpretira na različite načine tako da se trudim da ne upadam u nevolje. Pazim šta govorim da ne bih napravio konfuziju".

Kako se boriš sa pritiskom? Igrati na takvom nivou i boriti se sa sobom i drugima mora da je stresna svakodnevica.

"Trudim se da budem sa decom, sa suprugom, porodicom. Sve ostalo je sekundarno. Rođenje prvog deteta mi je otvorilo glavu. Ne volim da gubim, ne volim da igram nerešeno, ali sve prihvatam drugačije. Ima mnogo važnijih stvari od rezultata".

Fudbal te dovodi u različite situacije...

"Na kraju krajeva - to je igra, zar ne? Svi želimo da pobedimo, svi želimo da budemo šampioni, najbolji, ali nekada ne možete... Fudbal je pun iznenađenja, to je sport u kome se svašta događa, u kojima ne pobeđuje uvek onaj ko je najbolji. Naučio sam da živim sa tim i da ne možeš uvek da pobediš. I da kada jednom završiš sa fudbalom postoje i druge stvari".

Život posle fudbala?

"Istina je da ne znam... Svi kažu da je teško i ne sumnjam da će tako biti... Jako je teško da razmišljam da neću raditi ovo što danas radim. Gde ću biti, gde ću živeti. Voleo bih da uradim sve što nisam mogao zbog profesije. Ne znam da li ću živeti u Barseloni, u Rozariju, ne znam stvarno jer ne znam šta ću zapravo raditi".

Kako Mesi vidi situaciju u Argentini?

"Patim, jako mi je žao zbog toga kako je danas u Argentini. Zbog nesigurnosti. Zbog svega. Rekao sam da bih da razmišljam da se vratim u Rozario i da uživam u svom gradu kao što sam kada sam bio mali, ali se brinem zbog sigurnosti... Tamo te ubiju zbog sata, zbog bicikla, zbog motora. Ima svuda pljački, ali da ne možeš da izađeš da prošetaš zbog toga... To je ludost. Znam da ima mnogo problema u Argentini, ali glavna stvar je da treba živeti u miru, da može da se šeta ulicom. Da deca budu na ulici kao u moje vreme, a znam da je nemoguće da bude tako ponovo. Na raspustu sam bio napolju od devet ujutru do 10 uveče. I ništa mi nije bilo. Tako je bilo u svim krajevima Argentine. Znam da ne može biti ponovo tako, ali barem sigurnost može da se obezbedi. Mi Argentinci smo uvek u teškim vremenima bili zajedno i napravili smo velike stvari", rekao je Mesi i istako da je imao razmirice s novinarima iz svoje zemlje zbog mešanja u lični život i zbog neistina.

Kako znaš da li si odigrao dobro ili loše?

"To ne gledam kroz golove. Već da li sam bio dobar, da li sam učestvovao u igri, da li sam dodao dosta lopti, doneo dobre odluke. Nije sve u golovima".

Kako je išla prodedura oko hormona rasta?

"Istina je da mi je to prvo majka davala, potom je to činio otac uveče, dok nisam naučio kao to sam da radim. Imalo je malu iglu. Nije me bolelo, bila je to rutina koju sam morao da radim i koju sam vršio normalno", rekao je Mesi.

