Pep Gvardiola je “uništio” Premijer ligu već u januaru, Bajern je odavno obesmislio Bundesligu, Barselonina sjajna i Realova nedopustivo loša sezona u Primeri su ubili i neizvesnost u Španiji, a o strahovladi Pari Sen Žermena u Francuskoj da i ne gvoroimo…

Ali se zato italijanska Serija A vratila u velikom stilu na pijadestal najzanimljivije lige u Evropi. Od početka sezone, pa evo sve do pred sami kraj, vode se žestoke i izjednačene bitke u Kalču. Kao 90-ih kada je sve prštalo u tada najjačoj ligi sveta i verovatno najjačoj koju je fudbal ikada imao.

Odavno Serija A nije bila ovako zanimljiva, a trenutna situacija četiri kola pre kraja nam garantuje fudbalsku dramu širom Apenina na 15 od 20 stadiona. U borbi za Skudeto, Ligu šampiona, Ligu Evrope, za opstanak…

Samo pet klubova od 20 je bezbrižno četiri kola pre kraja. Benevento koji je juče i teoretski ispao, te Torino koji je izgubio šansu za Evropu i Bolonja, Đenova i Sasuolo koji su bezbrižno ušuškani u sredini tabele. Ne mogu ni gore, ni dole do kraja sezone.

Svi ostali se bore za nešto u preostala četiri kola…

ZA SKUDETO!

Golom Kalidua Kulibalija za Napolijevu veliku poebdu nad Juventusom je ponovo otvorena borba za Skudeto. A u sredu veče je u jednom trenutku bilo devet razlike za Juve koji je vodio u Krotoneu dok je Napoli istovremeno gubio od Udinezea…

Juve sada ima samo bod prednosti, ali nikada mu se u prethodnih šest godina tron nije ovako žestoko drmao kao sada. Obično su u ovo vreme već slavili Skudeto i pravili šampionske žurke. Sada se strah uselio u svlačionicu Bjankonera… Napolitanci su dobili krila posle rušenja najvećeg rivala kojeg su i nadigrali. Juve im nije šutnuo na gol za 90 i kusur minuta, a način na koji su došli do pobede ih je nakljukao samopouzdanjem za nastavak trke. Pucaju od pozitivne energije…

Pored psihološke prednosti, Napolitancima na ruku ide i raspored. Nemaju nijedan veliki derbi do kraja, dok Juventus ima dva derbija na strani u kojim će biti dočekan na nož. Već u sledećem kolu, Juve gostuje najvećem rivalu Interu. I nema pravo na kiks jer Napoli mu diše za vratom.

Ne treba sumnjati da će krcat Đuzepe Meaca dočekati Bjankonere sa duplim motivom. Da Inter pobedom ostane u igri za Ligu šampiona, ali i da omraženi rival bude sapleten u borbi za titulu. Posle toga Juve ima zicer kod kuće protiv bezbrižne Bolonje, a onda još jedan odlazak na neprijateljsku teritoriju. Ide na noge Romi kojoj je zadao toliko bolnih udaraca prethodnih godina. Ako dočeka poslednje kolo na prvom mestu, Juve je verovatno završio posao jer tada igra sa Veronom. Mada, možda i Veronezi budu igrali za goli život u borbi za opstanak! Možda se ponovi Peruđa…

Napoli sada kipti od samopouzdanja, nada se kiksu Juventusa, ali i mora da se fokusira da sve pobedi do kraja. Što neće biti lako jer takve utakmice su najteže. Ove sezone su se već nekoliko puta dizali iz mrtvih i ekipa su koja je najviše puta uspela da dođe do pobede posle preokreta iz situacija u kojima su gubili. Dokaz da su mentalno sazreli…

Napoli ima dva jako nezgodna gostovanja: Fiorentini u sledećem kolu, pa Sampdoriji u pretposlednjem. Ako savladaju Violu, čekaće pomoć Intera. Možda to bude i ključni momenat sezone. Neće im biti lako, ali ovo je šansa kakvu čekaju još od Maradone. Kod kuće imaju Torino i na kraju Krotone u poslednjem kolu koji će se možda boriti za goli život poput Verone u Torinu.

ZA LIGU ŠAMPIONA!

Roma deli treće mesto u mrtvoj trci sa gradskim rivalom i ima bod više od Intera. Vučica ima i polufinale Lige šampiona protiv Liverpula, ali mora da ostane fokusirana na domaći front. Ne sme da izvisi za Ligu šampiona jer to je glavni cilj sezone. U narednom kolu ima zicer protiv Kjeva, pa gostuje Kaljariju i onda stiže Juventus. Možda je to i meč u kojem će Roma igrati za Ligu šampiona! Igraće za sebe i spas svoje sezone, ali će joj biti drago i da pomogne komšijama iz Napulja. U poslednjem kolu ide na noge Sasuolu.

Lacio ima daleko teži raspored. Prvo ide u goste opasnom Torinu koji je potpuno nepredvidiva ekipa, potom dočekuje Atalantu kojoj je bitno, pa gostuje Krotoneu koji se bori za goli život. A onda u poslednjem kolu derbi sa Interom na Olimpiku koji bi mogao da bude direktan okršaj za plasman u Ligu šampiona! Raspucani Ćiro Imobile, Sergej Milinković Savić i Luis Alberto koji su u sjajnoj formi su najveći aduti Nebeskoplavih za finiš sezone.

Inter ima najteži posao od kandidata za Ligu šampiona. Uostalom, jedino oni uz Juventus imaju dva derbija do kraja. Prvo ovaj veliki protiv Juventusa u kojem mu možda čak ni bod neće biti dovoljan jer mora da održi korak za Rimljanima. A motiv će biti ogroman. Interov adut je što nijedan derbi nije izgubio ove sezone. Doduše, i pobedio je u samo dva od osam: Romu i Milan. Posle Juventusa gostuju Udinezeu koji je najgora ekipa u ligi u drugom delu sezone, ali valjda će i oni negde morati da osvoje neki bod. Potom na Meacu dolazi Sasuola, pa poslednje kolo protiv Lacija na Olimpiku koje vraća horor uspomene na 2002. godinu, Vratislava Greška i izgubljeni Skudeto…

ZA LIGU EVROPE!

Paralelno se odvija i borba za dva mesta koja vode u Ligu Evrope (jedno je rezervisano za gubitnika trke za Ligu šampiona) u kojoj bi najveći tragičar mogao da bude Milan! Šesto mesto donosi direktan plasman u Ligu Evrope, a sedmo kvalifikacije pod uslovom da Milan ne bude među prvih sedam i da ne osvoji Kup Italije u čijem je finalu.

Atalanta je u najboljoj formi i preuzela je šestu poziciju od Milan. Papu Gomez i kompanija su digli formu i drže sve u svojim rukama. Narednog vikenda dočekuju bezbrižnu Đenovu, a onda slede ključni mečevi sezone. Protiv Lacija u gostima i Milana kod kuće. Ne smeju da izgube oba, čak i pod pretpostavkom da će sigurno savladati Kaljari u gostima u poslednjem kolu. A na Sardiniji bi domaćima moglo da gori pod nogama…

Milan se raspao posle nesrećnog poraza od Juventusa u derbiju i već pet kola ne zna za pobedu. Nadali su da se mogu vratiti u borbu za Ligu šampiona, a sada posle bruke protiv Beneventa vise i za Ligu Evrope. Nemaju težak raspored, ali im je forma očajna. Crnu seriju bi mogli da prekinu u narednom kolu protiv bezbrižne Bolonje u gostima, a onda i da naprave iskorak pobedom nad Veronom na San Siru. Ako ta dva meča ne dobiju, loše im se piše jer u poslednja dva kola gostuju Atalanti i dočekuju Fiorentinu. Gatuzo ima problem i sa povređenim igračima Romanjolijem, Biljom, Čalhanogluom…

A upravo Fiorentina i Sampdorija dišu Atalanti i Rosonerima za vratom u borbi za Ligu Evrope. Samp i Viola imaju samo tri boda manje od Milana i četiri od Atalante, a Đenovljani nešto lakši raspored. Dorjani su favoriti u sledećem kolu protiv Kaljarija, pa idu na noge Sasuolu gde mogu do maksimalnih šest bodova. A onda Napoli kod kuće koji će juriti Skudeto, pa SPAL u gostima. Možda i mogu do Evrope sa tri pobede u ta četiri meča. Fiorentina sada dočekuje Napoli, a zbog mrženje prema Juventusu mnogi njeni navijači bi se možda čak i obradovali porazu u tom meču. Potom idu Đenovi, pa dočekuju Kaljari i tu mogu da se nadaju šest bodova pred poslednje kolo i gostovanje na San Siru u kojem će im možda biti potrebna pobeda nad direktnim rivalom.

Sve navodi na to da će i borba za Ligu Evrope trajati do 20. maja i da će biti drama u poslednjem kolu.

ZA OPSTANAK!

A žestoko s ezakuvalo i u borbi za opstanak iako tako nije delovalo na početku sezone. Tada je izgledalo da će preživeti jedan iz kvarteta Benevento, Krotone, SPAL, Verona, a da su ostali klubovi bezbrižni. Međutim, davljenici su pokazali više nego što se očekivalo, a neki koji su bili opušteni se sada tresu. Benevento je već ispao što ostavlja još dva mesta za Seriju B. Verona je u najtežoj situaciji i ona je verovatno drugi stradalnik ako ne napravi seriju pobeda. Šansa joj se pruža već večeras da pobedi Đenovu na Marasiju i da potpuno oživi! A onda slede mečevi protiv SPAL-a, Milana, Udinezea i Juventusa. Ako osvoje sedam bodova, eto slamke spasa da se u poslednjem kolu bore protiv Juventusa za goli život.

SPAL je prvi ispod crte sa dva boda manje od Krotonea. Teško gube, ali još teže pobeđuju. Rekorderi su po broju remija u ligi, ali sada moraju da nauče i da nekoga pobede. Raspored im ide na ruku. Gostuju Veroni u derbiju za opstanak, pa onda imaju zicer protiv Beneventa kući. Pretposlednje kolo je gostovanje Torinu, a u poslednjem dočekuju Sampdoriju kojoj će možda takođe biti neophodna tri boda. Biće zanimljivo i u Ferari do kraja sezone…

Krotone se prošle sezone spasao kao loš đak sa jedva iščupanom “dvojkom” iz matematike poslednjeg dana školske godine, a i sada je u sličnoj situaciji. Iako su dva boda iznad crte, Kalabrezi vise. Dobra stvar je što dižu formu i što Nigerijac Simi pogađa kako stigne. U naredna dva kola imaju male derbije sa Sasuolom i Kjevom gde moraju da osvoje neki bod pre poslednja dva kola protiv Lacija i u Napulju. Kjevo ima isti broj bodova, ali i lakši raspored. U narednom kolu su autsajderi protiv Rome, ali posle toga igraju protiv Krotonea i nezainteresovanih Bolonje i Beneventa. Po godinama su najiskusniji tim u Seriji A i uprkos lošoj formi, trebalo bi da se izvuku… Stari su to vukovi.

Udineze je sa 11 uzastopnih poraza napravio sebi pakao od života i moglo bi da se završi katastrofalnim ispadanjem o kojem niko nije mogao ni da sanja jesenas. U sledećem kolu gostuju Beneventu i ako to ne pobede, onda im se crno piše pred okršaje sa Interom i Veronom. U poslednjem kolu imaju Bolonju kući, ali tada bi već moglo da bude kasno…

Ni Kaljari ne spava mirno. Sve su uprskali očajnim igrama kod kuće gde imaju samo jednu pobedu od 5. novembra. Imaju paklen raspored jer u preostala četiri kola igraju sa jačima od sebe kojima su pobede neophodne. Sampdorija i Fiorentina u gostima, Roma i Atalanta kući. Mnogo težak raspored za Sarde, a napadači su im van forme.

Sve ovo garantuje da nas u Seriji A čekaju fantastična četiri vikenda u kojem skoro da neće biti rezultatski nebitnog meča. Teško da ćemo ovog proleća imati one ikseve u ponudi sa kvotom 1,45. Čizma je opet u fudbalskom transu. Prštaće od Friulije do Pijemonta, od Lombardije do Kalabrije. Kao nekad…