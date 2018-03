U poslednje vreme dolazi dosta dobrih vesti o igrama naših fudbalera u inostranstvu, posebno u Bundesligi, a tamo se istakao i Miloš Veljković, reprezentativni štoper koji nastupa za Verder iz Bremena.

On je igrao i za mladu selekciju Srbije, a na meču protiv Kelna u ponedeljak postigao je prvi gol na meču, što je ujedno bio njegov prvenac.

U razgovoru za MOZZART Sport prokomentarisao je taj pogodak, ali i poziv za A reprezentaciju, te moguće igranje na predstojećem Svetskom prvenstvu.

"Super sam se osećao, čekao sam dugo na taj prvi gol. Vrlo sam srećan što mogu da pomognem saigračima i na taj način u veoma bitnoj utakmici sada kada se borimo za opstanak. Svi su mi čestitali posle utakmice, i trener i saigrači. Nije to moj glavni zadatak, ali svaki gol i pobeda su nam mnogo bitni jer još nije gotovo u borbi za opstanak", rekao je Veljković.

Početak Veljkovića u Verderu nije bio lak. Pre prvog tima igrao je za Verder II.

"Znao sam od starta da mogu da igram. Tu sam dve godine i znao sam da samo treba da sačekam šansu. Ona je došla i ja sam je iskoristio. Sada igram svaku utakmicu i zadovoljan sam minutažom".

Koliko ti prija ritam i sistem igre u Bundesligi? Deluje da se dobro snalaziš.

"Ovde se igra jako brzo. Pre nego što ti lopta dođe u noge, moraš da znaš šta ćeš da njom. Mislim da tehnički i fizički mogu da odgovorim zadacima. Mnogo se trči. Na svakoj utakmici pretrčim 11 kilometara".

Dobio si danas pohvale od sportskog direktora Verdera Franka Baumana. Kaže da bi voleo da te vidi još u Verderu i da želi da produžiš ugovor.

"Srećan sam u Verderu, stvarno. Svi ljudi u klubu i generalno u gradu su dobri prema meni. Ovo je tradicionalni klub, ima mnogo navijača. U fudbalu nikada ne znaš. Ja ću igrati, a ostale stvari će rešiti moj menadžer".

Jesi li razmišljao gde vidiš sebe? Da li je to Verder, možda neki klub iz inostranstva?

"Bundesliga je idealna za mene. Sebe vidim tu. Kasnije možda u Premijer ligi".

Dobre igre su te preporučile i A reprezentaciji. Mladen Krstajić je dolazio u Nemačku da te gleda protiv Šalkea?

"Da, da, videli smo se pre utakmice, poželeo mi je sreću. Pričali smo kratko, nije želeo da me opterećuje neposredno pred utakmicu. Ima dobar kontakt sa Verderom. Uostalom, tu je i igrao u svojoj karijeri", rekao je Veljković i dodao da ga u klubu nisu poredili sa aktuelnim selektorom reprezentacije Srbije.

Šta misliš o ponovnom pozivu u reprezentaciju?

"Stvarno super. To je velika čast. Da mogu da igram i da treniram sa tako velikim igračima. Znam neke iz mlade reprezentacije, i oni stariji su me dobro primili".

Pitanje koje se samo nameće je - Svetsko prvenstvo u Rusiji.

"Naravno da mi je to cilj, to je svima cilj. Ali ima vremena. Svako može da se izbori za to mesto. Moram da se fokusiram na dobre igre na ova dva prijateljska meča i kasnije u Verderu. Ali odlazak u Rusiju bi za mene bila zaista velika stvar", kaže Veljković.

Na kraju, Miloš je već bio član reprezentacije koja je na Mundijalitu tukla Brazil i došla do zlata. Sada bi eventualno mogao da igra protiv Selesaa u Rusiji, samo u A timu.

Kako igrati protiv Nejmara?

"Gledamo svaki dan na internetu kako on igra u svim klubovima gde je bio. Veliki je to igrač. Bilo bi verovatno teško zaustaviti ga. Ne znam taktiku, ali jedan na jedan bi bilo možda i nemoguće", kaže Veljković.

