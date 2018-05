Najavio je Arsen Venger da je vreme da se posle 22 godine rastane sa Arsenalom, ali je i izrazio želju da se i dalje bavi trenerskim poslom posle dugogodišnjeg angažmana na klupi Tobdžija.

On je izašao pred medije i odgovarao na različita pitanja pred sudar Arsenala i Lestera, a jedno od pitanja odnosilo se i na njegovo buduće radno mesto.

Ima li Arsen Venger ponuda?

"Da! Više nego što sam očekivao", rekao je Venger.

Ipak, Venger je trenutno fokusiran na sadašnji posao.

"U ovom momentu se fokusiram da uradim svoj posao dobro. Čak i ne analiziram niti razmatram ništa. Želim da radim ovde dobro do poslednjeg dana mog ugovora. Posle toga ću se odmoriti i videti od čega da počnem", rekao je Venger.

Francuz je još jednom podvukao da želi da radi.

"Sigurno ću biti aktivan. Moj mozak zahteva posao i da bude aktivan. Imam ogromno iskustvo u ovom poslu. Na kraju krajeva - radiću. Šta ću raditi? Ne znam još".

Da li je bilo ponuda od engleskih timova?

"Ne želim da idem dalje u detalje oko toga u ovom momentu. Teško je za mene da razmišljam sada o tome", rekao je trener Arsenala.

Imao je Venger i jednu poruku.

"Voleo bih da završim jednu od mojih poslednjih konferecija za medije tako što ću se zahvaliti Dejvidu Dejnu što me je doveo ovde. Imao je posebnu viziju kada je u pitanju budućnost i Premijer liga. Dao je šansu stranom treneru kada me niko nije znao. Podržavao me je sve 22 godine, tako da smatram da zaslužuje specijalnu zahvalnost od mene zato što je poseban čovek", rekao je Venger.

Na kraju i o nasledniku...

"Što pre ga angažuju to bolje. Ljudi žele nadu i moraju da se spreme za sledeću sezonu", zaključio je Arsen Venger.

Foto: Action images