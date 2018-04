Arsen Venger

Dešava se to tako često. Nekad treba paziti šta želiš. Želja većinskog dela Arsenalovih navijača se ispunila. Zaista njihov klub više nije ono što je bio. Ali niko nije rekao da će biti lako. Pa umesto onih u poslednje vreme uobičajenih “Venger, odlazi”, danas protiv Vest Hema: “Samo je jedan Arsen Venger”.

Emocije su proradile i kod francuskog stratega. Ne krije da se poslednjih dana osećao kao na sopstvenoj sahrani.

“Više ne moram da umrem”, šaljivo je rekao Venger.

Iako nije baš da mu je do šale.

“Pomešane su mi emocije. Moram da kažem da su me ganule sve pohvale koje sam dobio”, počeo je polako, ne krijući da mu kritike navijača nisu prijale, najblaže rečeno.

Uostalom, kaže i da je rešio da napusti London ne zato što se umorio, već…

“Bolelo me je to što naši navijači nisu prikazivali sliku o jedinstvu koje želim u klubu. Sport čine pobede i porazi. Moraćete da prihvatite da ćemo gubiti neke utakmice i kada ja odem”, pecnuo je Venger dežurne kritičare sa tribine, iako će se svi saglasiti da je Arsenal u problemu.

U problemu će biti i trener koji će naslediti Vengera. Nije lako odmeniti čoveka koji je 22 godine vodio Tobdžije. Uglavnom sa uspehom. A ko će to biti?

“Klub mora da se pripremi za budućnost i što pre to uradi to bolje. Ali nije moj posao da biram novog trenera. Moje je bilo da vodim ekipu… Dao sam najbolje godine života ovom klubu. Stigao sam kao 46-godišnjak, radio ne šest, nego sedam dana nedeljno pune 22 godine. Nije mi lako samo da ode mi kažem: Hvala na svemu, doviđenja. Ali nije na meni da biram novog trenera”.

A gde će Venger dalje raditi? Možda u nekom drugom premijerligaškom klubu.

“Emotivno, teško bi bilo, ali ne mogu ni da kažem da ne bih to nikad uradio. U stvari, ne mogu da vam kažem mnogo više od toga, jer ne želim da mi se vratite posle šest meseci i kažete mi: Lagao sin as. Znam da jesam nekoliko puta”, završio je Venger u dobrom raspoloženju.

Bar za javnost. Kako se oseća kad se kamere ugase, samo on zna.

(FOTO: Action Images)