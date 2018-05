Grizman i Beljerin u duelu

Atletiko je ispunio zadatak u prvoj utakmici i sa igračem manje od 10. minuta stigao do rezultata (1:1) koji ga u večerašnjem revanšu (21.05, RTS1, Arena Sport 3) stavlja u znatno bolju situaciju od Arsenala. Tobdžije su mnogo toga propustile u prvom meču, pa će im sada biti daleko teže, s obzriom na to da Jorgandžije na svom terenu gotovo uvek vode glavnu reč.

Madridski tim je pao u formi u poslednjih nekoliko nedelja, ali ga je u život vratio upravo izjednačujući pogodak Antoana Grizmana na Emiratima, što se donekle moglo videti i u prvenstvenoj utakmici s Alavesom. Madriđani dobro znaju kako se igraju ovakvi mečevi, mnogo toga su ostvarili u evropskim takmičenjima prethodnih sezona i objektivno su favoriti u revanšu.

"Arsenal je tim sa velikim fudbalerima, velikim trenerom, kvalitetnim igračima u svim linijama. Imaju igrače koji mogu i da napadaju i da kreiraju. Ne sumnjam da je Mesut Ozil srce i mozak ovog tima. Radi se o vrhunskoj ekipi koja ne bi stigla do polufinala da ne vredi", upozorava svoje igrače Dijego Simeone koji zbog suspenzije neće voditi tim.

Arsenal s druge strane mora da izvuče sav kvalitet iz svojih redova, da odigra najbolju utakmicu u sezoni i pokuša da priredi iznenađenje.

Ekipa Arsena Vengera u ovoj sezoni više nema šta da izgubi, ali može mnogo toga da dobije u završnici Lige Evrope. Koliko će im teško biti na ovom gostovanju pokazuje i podatak da gostujući timovi na stadionu Vanda Metropolitano nisu postigli gol protiv Atletika na 11 vezanih mečeva u svim takmičenjima ili još od 20. januara ove godine kada je to za rukom pošlo Đironi.

Arsenal ne može da se pohvali ni prethodnim gostovanjima u Španiji. Tobdžije su do sada u takmičenjima pod okriljem UEFA gostovale 14 puta na španskom tlu, od čega su slavili samo dva puta, a poraženi u čak devet navrata.

"Biće to utakmica u kojoj tačno znamo šta treba da uradimo. Naš pristup je jasan - treba nam gol, a to nekad ume da bude prednost. Želim da završim moj posao velikim upsehom, da stavim tačku na jednu lepu ljubavnu priču", poručio je Arsen Venger.

Ipak, ljubav i novac u ovom slučaju idu u isti džep, pa smatramo da je kec na Jorgandžije vrlo realan tip. Ali, ne treba očekivati veliki broj golova, jer ni Atletiko ni Arsenal sebi neće dozvoliti preveliko zaletanje, koje bi moglo da ih košta eliminacije u ranoj fazi utakmice.

ATLETIKO MADRID - ARSENAL (21.05, RTS 1, Arena Sport 3) - prvi meč 1:1

Stadion: Vanda Metropolitano

Kapacitet: 67.703

Sudija: Đanluka Roki (Italija)

ATLETIKO (4-4-2): Oblak - Savić, Godin, Himenez, Ernandez - Koke, Gabi, Parti, Saul - Grizman, Kosta.

ARSENAL (4-3-2-1): Ospina - Beljerin, Mustafi, Košelni, Monreal - Remzi, Džaka, Vilšir - Ozil, Mhitrajan - Lakazet.

