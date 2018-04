Milner slavi gol Sadija Manea protiv Sitija

Ima ih na desetine. Tek prosečnih engleskih fudbalera koje ostrvski mediji od malih nogu kuju u zvezde kako bi se kasnije ispostavilo da ipak nisu tako dobri. I onda krene kontra. Onda ih proglašavaju za najgore, pitaju se kako su to propali, iako nikad nisu ni bili to zašta ih predstavljaju... Džejms Milner je to prošao, istrpeo. Odavno se o njemu ne priča kao o nekom vrhunskom igraču. On to i nije, ali ove sezone definitivno igra na vrhunskom nivou što pokazuje i gotovo nestvaran statistički podatak objavljen na sajtu Lige šampiona.

Obratite pažnju, Džejms Milner je u pobedi od 3:0 nad Mančester Sitijem upisao svoju osmu asistenciju u ovoj sezoni Lige šampiona kada je doturio loptu do Aleksa Okslejd Čemberlena. I time je - verovali ili ne - izjednačio rekord u broju asistencija u jednoj sezoni Lige šampiona. Džejms Milner dakle!

Ove sezone neprikosnoven, pošto je drugo mesto na listi asistenata dele njegov saigrač Roberto Firmino i Barselonin Luis Suarez sa po pet asistencija. A na večnoj listi najboljih pakera tokom jedne sezone uz Milnerovo ime stoje samo još Vejn Runi i Nejmar! Milneru u leđa gledaju i veličine kakve su Rajan Gigs, Zlatan Ibrahimović, pa i veliki Ćavi Ernandez.

Pritom, Uefa na sajtu Lige šampiona podseća da je Milner do osme asistencije stigao posle samo 452 minuta na terenu (u trenutku tog dodavanja ka Okslejd Čemberlenu) što znači da u proseku kolegama namešta gol na svakih 57 minuta. Runi u sezoni 2013/2014 nije mogao brže od jednog na svakih 96 minuta, Nejmar je zaokružio na 100.

A pred Milnerom još barem jedna, čini se skoro sigurno i tri utakmice. Ako se dođe do finala u Kijevu možda i četiri. Jasno, nije on majstor kakvi su Ćavi, Zlatan, Gigs, Nejmar ili Runi, ali srce veliko kao Engleska ne možeš da mu uzmeš.

Najviše asistencija u jednoj sezoni Lige šampiona, 2013/2014:

8 - Vejn Runi (Mančester junajted), 765 minuta, 2013/2014

8 - Nejmar (Barselona), 797 minuta, 2016/2017

8 - Džejms Milner (Liverpul), 452 minuta, 2017/2018

7 - Rajan Gigs (Mančester junajted), 605 minuta, 2006/2007

7 - Zlatan Ibrahimović (Pari Sen Žermen), 793 minuta, 2012/2013

7 - Ćavi Ernandez (Barselona), 971 minut, 2008/2009

(FOTO: Action Images)