Italijanski mediji mesecima tvrde da se Milan nalazi pred finansijskim kolapsom jer novi vlasnici ne uspevaju da vrate dugove koje su napravili za preuzimanje kluba, dok rukovodstvo kluba tvrdi da je situacija normalna i da se sve obaveze redovno servisiraju.

Istina je verovatno negde na sredini.

Činjenica je da je kineski gazda Jonghong Li letos obezbedio ogroman budžet od oko 250.000.000 evra za pojačanja što je malo ko imao u Evropi. Činjenica je i da klub funkcioniše normalno i da nema zastoja u isplati obaveza.

Ali isto tako je činjenica da se Kinez debelo zadužio da bi preuzeo Milan i da do kraja oktobra mora da vrati oko 370.000.000 evra koje duguje spekulativnom američkom fondu Eliot od kojeg je pozajmio novac za kupovinu kluba.

Sve češće se čuje da Jonghong Li nema taj novac i da će morati da prodaje vlasničke akcije kako bi namirio dugovanja, zbog čega se konstantno spekuliše o novim imenima koja bi ušla u vlasničku strukturu kluba ili ga potpuno preuzeli od Lija.

Trenutno je za Milan bitno da Jonghong Li obezbedi novac za normalno funkcionisanje kluba do kraja sezone. Milanu je do maja potrebno 37.000.000 evra, a Li je u poslednjem trenutku uspeo da obezbedi planiranu tranšu od 10.000.000 evra za mesećne troškove kluba. Iako se Eliot nudio da mu opet pozajmi novac, Kinez je odbio novi kredit i na svoj način obezbedio potrebni novac. Uz uveravanja da će bez problema do kraja sezone obezbediti i preostalih 27.000.000 na šta se ugovorom obavezao.

Italijanski mediji konstano spekulišu o Lijevim finansijskim kapacitetima. Nedavno mu je jedna bitna kompanija bankrotitrala što je podgrejalo sumnje da se nalazi u finansijskim problemima i da neće moći da vrati dugove Eliotu do oktobra. Trenutno njegova desna ruka Dejvid Han i prvi operativac klub Marko Fasone u Londonu pregovaraju sa bankom Meril Linč koja je spremna da pomogne u refinansiranju duga prema Eliotu.

Zanimljiva vest je da bi deo duga prema Eliotu mogao da bude refinansiran u kriptovaluti - bitkoinima. I to zahvaljujući platformi Vsport koja u bitkoinima vrši ulaganja u sportske projekte. A još zanimljivije je da je jedan od vlasnika ove kompanije, proslavljeni holandski fudbaler Vesli Snajder koji je legenda Milanovog gradskog rivala Intera. Snajderova kompanija se ponudila da u bitkoinima vrati deo dugovanja Eliotu u zamenu za mali procenat u vlasničkoj strukturi Milana.

Vremena ima još dovoljno do oktobra, ali Milanov problem je UEFA monitoring zakazan za kraj aprila kada će posmatrači iz Niona morati da dobiju precizne odgovore i dokaze kako gazda kluba namerava da vrati dugovanja.

Situaciju bi mnogo olakšalo ako ekipa nastavi da beleži dobre rezultate sa Gatuzom i ako se vrati u borbu za Ligu šampiona. Plasman u elitno takmičenje bi doneo preko potrebnu finansijsku injekciju i rasteretio sve u klubu.

(FOTO: Action images)