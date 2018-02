Vest dana! PSŽ izborio opstanak, Monako prodao Mpabea

Laganih 5:2 protiv Strazbura. Puna mreža gostijućeg tima, pune i oči navijača zbog umetničkog dela Nejmara, a biće i puna kasa Monaka, jer je zbog pobede u 26. kolu Lige 1 Pari Sen Žermen postao obavezan da otkupi ugovor Kilijana Mbapea.

O čemu je reč?

Parižani su 12 rundi pre kraja prvenstva zvanično osigurali opstanak. Matematički, ne mogu da padnu u zonu ispadanja taman da izgube sve mečeve do kraja sezone i to je podatak koji su čekali rukovodioci Monaka. Kad je letos dogovoreno da se jedan od najtalentovanijih napadača Evrope preseli na Park prinčeva uslov je bio sledeći: pozajmica od 35.000.000 evra, plus otkup ugovora u vrednosti od 145.000.000 evra narednog juna. Pod uslovom da PSŽ u sezoni 2018/2019 igra u elitnom rangu.

Razume se: klauzula je lako ostvariva, bilo je samo pitanje trenutka kad će pasti, ali je suština u tome da večeras otkup ugovora postaje obavezujuća opcija za lidera Lige 1.

Kakav posao Monaka - sitže 180.000.000 evra!

(FOTO: Action images)