Veštice u novoj akciji - Nasri i Song

Nakon što su svezali dve pobede, protiv Kjeva i Sampdorije, i podgrejali nadu navijača da se može do opstanka, fudbaleri Beneventa ponovo su u mini seriji poraza, ali bez obzira na to u klubu i dalje veruju da se može do luke spasa. Samo sedam bodova na kontu i 13 manje od prvog tima iznad zone ispadanja - Krotonea, svakako ne služe za podstrek, no ni to ne može da sputa agilnu upravu koja nastavlja da dovodi pojačanja.

Đanluka Di Marcio, italijanski specijalista za fudbalsku pijacu, javlja kako Benevento pokušava da angažuje nekadašnje vedete Arsenala i Barselone, Samira Nasrija i Aleksa Songa. Dvojica tridesetogodišnjaka bez kluba su od ovog januara. Song je napustio Rubin, dok je Nasri usled finansijski problema napustio Antaliju. Di Marcio ne navodi kolike su šanse Italijana da angažuju dve porsnule zvezde, međutim podseća na prethodne slučajeve.

Benevento je, podsetimo, ove zime već doveo Bakarija Sanju i Sandra, ne tako davno takođe značajne figure u Premijer ligi, odnosno Šeika Dijabatea i našeg Filipa Đuričića, i te kako poznata imena evropskog fudbala...

Za četu trenera De Zerbija narednih mesec dana biće presudno. Zapravo, Veštice bi morale da dobiju tri naredna susreta kod kuće (Krotone, Kaljari, Verona) kako bi imale bilo čemu da se nadaju u finišu šampionata.

