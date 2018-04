Jako lep fudbal igra Fajenord. Ove sezone nije tako efektan kao prošle sezone, ali je u duelu sa Tventeom bilo dosta toga što su ljubitelji fudbala mogli da vide. Lopta po zemlji, brza dodavanja i slavlje tima iz Roterdama na gostovanju Tventeu - 3:1 (1:1). Strelci za Fajenord bili su Botijus (18), Bergajs (67) i Jorgensen (76).

Zaista je to bilo vrlo lepo za oko, dodavali su se igrači Fajenorda i po nekoliko puta pre nego što bi matirali protivničkog golmana. Ipak, rezultatski to nije bilo tako ubedljivo sve do poslednjih pola sata igre.

Za sve je kriv golman Fajenorda Bred Džons koji se detinjasto igrao ispred svog gola i bio direktno kriv za primljen pogodak za 1:1 u tom momentu.

Ipak, u nastavku je Fajenord pojačao ritam i dao dva komada poslednjeplasiranom Tventeu. Pleli su mrežu oko protivničke odbrane i jednostavno domaćin nije imao rešenje za to.

Posle ovog kola Fajenord ima još šansi da se bori za treće mesto na tabeli koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope.

Tim iz Roterdama ima 54 osvojena boda i ovo mu je četvrta vezana pobeda. Sa druge strane, AZ Alkmar mu beži osam bodova, a AZ je u ovom kolu poražen od PSV-a posle preokreta i sigurno da će to malo poljuljati samopouzdanje tima iz Alkmara.

Ipak, deluje da će Fajenord teško do trećeg mesta.

Uprkos ovako dobroj igri...

HOLANDIJA 1 - 30. KOLO

Petak

Ekscelzior - Viljem II (2:1)

/Bruins 28pen, Elbers 45+1 - Sol 14/

Subota

NAC Breda - Vitese 1:0 (1:0)

/Angelino 35/

Roda - Cvole (2:1)

/Advijaj 3, Gustafson 8 - Namli 25/

AZ Alkmar - PSV 2:3 (0:0)

/Veghorst 53, 61 - Pereiro 74, Lozano 76, Van Ginkel 79pen/

Sparta - Venlo 3:2 (1:1)

/Ahanak 19, Muren 81, 90 - Lemans 43, 52/



Nedelja

Utreht - Den Hag 3:3 (1:0)

/Van de Strek 43, Kerk 73, Labijad 90+4 - Džonsen 54, Beugelsdajk 69, Hoi 90+1/

Herenven - Groningen 1:1 (1:0)

/Vlap 31 - Van Vert 55/

Tvente - Fajenord 1:3 (1:1)

/Maher 22 - Betijus 18, Bergajs 67, Jorgensen 76/

16.45: (1,10) Ajaks (11,0) Herakles (19,0)

*** kvote su podložne promenama

Foto: MN Press