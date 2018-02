Vida sve rešio u 16. minutu, Bajern ide turistički u Istanbul (VIDEO)

Bajern je nagazio papučicu do pola i odradio posao - Bavarci će u Istanbul gotovo turistički! Kao što se moglo pretpostaviti i kako je zapravo bilo najavljivano neposredno nakon žreba, tim iz Minhena nije imao nikakvih problema u osmini finala. Bešiktaš je došao s određenom idejom na Alijanc arenu, ali sve strategije lukavog Senola Guneša pale su u vodu već u 16. minutu utakmice kada je Domagoj Vida zaradio isključenje. Brojčano slabiji Turci posle toga nisu mogli do časnog rezultata. I pukla je petarda - 5:0.

Bešiktaš iza sebe ima dosta uspešnu sezonu u Ligi šampiona, međutim ovo večeras ostaće kao mrlja na nešto lepo čega će se navijači turskog velikana kroz koju godinu sećati. Trenutak kada su kola krenula nizbrdo zbio se vrlo rano i otuda ovakav ishod... Hačinson je loše vratio loptu unazad, Domagoj Vida smatrao da je bolje da pokuša da izbije loptu Levandovskom nego da ga pusti da izađe sam pred Fabrija - a bio je poslednji igrač - umesto lopte potkačio je nogu poljskog napadača i sudija Hacegan nije imao dilemu. Crveni.

Bajern se jedno vreme mučio da se "prešalta" na varijantu B, da napdne još defanzivniju ekipu, zbijenu u 35 metara od svog gola, ali posle nekoliko promašaja Tomas Miler otvorio je goleadu u finišu prvog poluvremena.











Miler je večeras bio pokretačka snaga bavarske mašine i to može posebno da raduje Hajnkesa. Nemački as dugo igrao pod ručnom, a ova partija podsetila je na neka njegova izdanja od pre nekoliko godina. Posebno drugi gol u 66. minutu za 3:0, kada je majstorski reagovao ispred našeg Duška Tošića. Do kraja Miler je stigao i da asistira Levandovskom...

Povreda Hamesa Rodrigeza - ili taktička izmena - već u 44. minutu i ulazak Robena ubrzali su Bajern. Više lopti išlo je na Komana, pa i na drugo krilo na koje otišao Holanđanin, a onda se oslobodio prostor i za Levandovskog. Prvi napadač nemačkog šampiona začinio je ovaj trijumf sa dva pogotka i praktično ubio svaku nadu Turaka da mogu do nekog čuda u Istanbulu.

Sve što je Bešiktaš uradio na ovom susretu bila je šansa Vagnera Lava u 19. minutu meča...

Bajernu je ovo večeras bila 14. pobeda u nizu, čime je izjednačen klupski rekord iz 1980. godine. Za podizanje lestvice na nivo više Bavarci će igrati predstojećeg vikenda kada im na Alijanc arenu dolazi Herta.

BAJERN - BEŠIKTAŠ 5:0

/Miler 43, 66, Koman 53, Levandovski 79, 88/

Stadion: Alijanc Arena.

Sudija: Ovidiju Hacegan.

Crveni karton: Domagoj Vida (16. minut).

Bajern (4-2-3-1): Ulrih - Kimih, Boateng, Humels, Alaba - Vidal (Toliso), Martinez - Koman (Riberi), Hames Rodrigez (Roben), Miler - Levandovski;

Bešiktaš (4-2-3-1): Fabri - Adrijano, Pepe, Vida, Erkin (Gonul) - Hačinson, Medel (Arslan) - Kvarežma, Taliska, Babel - Vagner Lav (Tošić).

LIGA ŠAMPIONA - OSMINA FINALA

Utorak, 20. februar, 20.45:

Čelsi - Barselona 1:1 (0:0)

/Vilijan 62 - Mesi 75/

Sreda, 21. februar, 20.45:

20.45: (2,95) Sevilja (3,20) Mančester junajted (2,50)

20.45: (2,55) Šahtjor (3,20) Roma (2,85)

Juventus - Totenhem 2:2 (2:1)

/Iguain 2, 9. penal - Kejn 35, Eriksen 71/

Bazel - Mančester Siti 0:4 (0:3)

/Gundogan 14, 53, B. Silva 18, Aguero 23/

Porto - Liverpul 0:5 (0:2)

/Mane 25, 53, 85, Salah 29, Firmino 70/

Real Madrid - Pari Sen Žermen 3:1 (1:1)

/Ronaldo 45. penal, 83, Marselo 86 - Rabio 33/

