Već prežaljeni Vest Bromvič Albion je golom Džeja Rodrigeza stigao do minimalca protiv Mančester junajteda i da sve bude još bolnije gradskom rivalu Sitiju uručio šampionski pehar. Nijedan Junajtedov navijač ne može da bude zadovoljan, a posebno ne klupska legenda kakva je Nemanja Vidić. Nekad stameni štoper, sa aspiracijama da uskoro uplovi u trenerske vode, primećuje samo neke od nedostaka u igri ekipe Žozea Murinja.

“Nije bilo energije kad se ide u napad, nekog eksplozivnog sprinta. Previše sporo, razočaravajuće. To me brine. Voleo bih da vidim Junajted koji igra brže, brže se oslobađa sa loptom. Ima tu previše dodira s njom, to je problem, posebno protiv manjih timova”, kritikuje Vidić.

Dobronamerno naravno. Svima je uostalom jasno da Mančester junajted ne igra na nivou kvaliteta fudbalera.

“Dobar je tim, dobrih igrači, ali mislim da nekad igrači moraju da pokažu želju, više energije, da trče više od drugih timova. A oni se ne kreću dobro bez lopte. Ne pomeraju se brzo. Ne igraju kako treba. Tužno je videti Junajted kako kod kuće gubi od Vest Broma, tima koji je dobio samo tri utakmice cele sezone”.

Nije to više onaj tim koji ga je krasio dok je ser Aleks Ferguson sedeo na klupi.

“Boli me to. Bilo nam je potrebno malo dobrog duha pred tako važnu utakmicu kao što je ova sa Totenhemom. Kao da je problem sa mentalitetom igrača. U Mančester junajtedu je svaka utakmica važna. Svaku moraš da pobediš. Sve drugo nije prihvatljivo. Pa mi smo osvojili Ligu šampiona i nismo slavili. Slavili smo dva sata, krenuli na odmor, a trener je već razmišljao o tome koga da dovede za sledeću sezonu”, kaže Vidić.

Foto: Action Images