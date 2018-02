Vigan slavio sa 17 odsto poseda?! Gvardiola nije Sampaoli: Čestitam, šutnuli ste na gol!

Plakat pred početak meča

Krivac je Fabijan Delf, neposredni izvršilac egzekucije Vil Grig. Vigan je iskoristio glupo isključenje protivničkog desnog beka krajem prvog poluvremena i pogotkom Vila Griga napravio najveće iznenađenje sezone u FA kupu. Mančester Siti, koji tako suvereno gazi Premijer ligom položio je koplja pred trećeligašem! I to, pred trećeligašem koji jedva da je video loptu.

Statistika, naime, kazuje da je lopta bila u nogama igrača Vigana samo tokom 17,4 odsto trajanja utakmcice na DW stadionu. Pol Kuk je imao jasan plan, ma koliko on bio ružan. Čekao je grešku i dočekao ju je u 79. minutu kada je Vil Grig kaznio Kajla Vokera i na efektan način matirao Klaudija Brava. Građani su odlepili. Ljuti su bili još otkako je sudija Entoni Tejlor (opravdano) isključio Delfa, a pravi haos je izbio tek posle meča kada je Serhio Aguero udario navijača - kažu da ga je ovaj pljunuo - a Pep Gvardiola morao da smiruje Kuka posle meča.

"Uzvratio" je na konferenciji za novinare posle meča.

“Čestitke Viganu, imali su jedan šut na gol“, rekao je vidno nezadovoljni Gvardiola.

“Uradili smo apsolutno sve, napravili jednu grešku, a ovakve utakmice su kao finale. Prihvatamo poraz. Nemamo zbog čega da žalimo. Sudim igračima na osnovu njihovih namera, a one su bile dobre. Igrali smo srcem“, dodao je.

Ostao je bez šansi da napravi neverovatan podvig i osvoji četiri najvažnija pehara u sezoni. Premijer ligu samo što nije, ima kvalitet da napadne i Ligu šampiona, a već u nedelju će se sa Arsenalom na Vembliju boriti za pehar Liga kupa. Poraz od Vigana nije baš idealna uvertira. Ali to je fudbal.

“Iz našeg ugla, sve je proteklo kako treba. Tražili smo svaku prednost koju možemo da steknemo. Iz Pepovog ugla, on je tražio igru, i to je normalno. Ali mi nismo mogli da se nadigravamo sa njima. Stisli smo se, postigli izvanredan gol preko Vila Griga, naporno radili. Jahali smo na talasu sreće. Mi jednostavno ne možemo da igramo s njima“, iskren je Kuk.

Posed lopte, da ponovimo, 17,4 odsto. Nekadašnji selektor Čilea Horhe Sampaoli to je najbolje objasnio...

"Jedne večeri sam otišao u bar sa damom. Pričali smo celo veče. Smejali smo se, flertovali, platio sam joj nekoliko pića... Oko pet sati ujutro, neki lik je došao, uhvatio je za ruku i odveo je u toalet. Vodili su ljubav i otišla je sa njim... Ali to se ne važi, jer sam imao veći posed te večeri", rekao je Sampaoli svojevremeno.

Gvardiola očigledno nije tako velik u porazu. Mada je on već imao slična iskustva. Veći posed lopte imao je kao trener Barselone, i to protiv Intera u polufinalu Lige šampiona na stadionu Kamp Nou, 28. aprila 2010. godine. Tada je Blaugrana imala posed lopte od 86,5 odsto, pobedila je sa 1:0, ali nije bilo dovoljno da nadoknadi minus od 1:3 iz prvog meča.

Međutim, nikada mu se nije desilo da ispadne od trećeligaša. Barseloni i Bajernu to se jednostavno ne dešava.

