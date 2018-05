Ugo Vijeira će sigurno ostati u pamćenju navijača Crvene zvezde kao jedan od boljih napadača koji je nosio dres Crvene zvezde.

Situacija nije jednosmerna, već Portugalac u razgovoru za Nezavisne.com ističe da je i njemu Crvena zvezda ostala u srcu.

I da kao idealan kraj karijere vidi osvajanje Lige šampiona sa Zvezdom, iako je sadašnjem fudbaler Jokohame jasno da je to skoro nemoguća misija.

"Ljudi u Srbiji su me tretirali na neverovatan način i Crvena zvezda je bila i uvek će biti klub koji zauzima posebno mesto u mom srcu. Navijači su bili nešto najbolje što sam doživeo tokom boravka u Zvezdi. Uvek su bili odlični prema meni i naravno da bih voleo da se vratim jednog dana. Trenutno imam ugovor sa Jokohamom i ovde mi se sviđa. Videćemo šta će doneti budućnost", rekao je Vijeira za Nezavisne.

Ponuda od Partizana u prošlosti nije bilo, ali i da ih je bilo Portugalac ih ne bi prihvatio.

"Nikad ne bih prešao u Partizan čak i ako me pozovu. Ne zato što ih ne poštujem, jer Partizan je dobar klub. Ne bih prešao zato što bih tako pokazao nepoštovanje prema Zvezdi, a to ne želim da uradim", jasan je Vijeira.

Napadač ima 29 godina, ali zna kako bi voleo da završi karijeru.

"Moja verzija savršenog kraja karijere je osvajanje Lige šampiona sa Crvenom zvezdom. Znam da je to možda i nemoguća misija kada vidimo koji sve klubovi igraju elitno takmičenje, ali to bi bio scenario iz snova", izjavio je on i još jednom pokazao koliko mu znači beogradski tim.

Vijeiri je u Japanu lepo.

"Liga je fantastična i veoma sam zadovoljan ovdje. Skoro svi klubovi su dobri i svi imaju podjednak kvalitet. Ove sezone sam najbolji strelac ekipe sa sedam pogodaka, a prošle godine sam postigao 18 golova i zasad mi dobro ide. Japan je prelep. Jokohama posebno, posebno deo u kom živim. Minato Miarai je najbolji deo grada. Prelepi su Kjoto, planina Fudži..."

Ugo Vijeira do kraja godine ima ugovor sa Jokohamom, ali već sada ima dosta ponuda. Po svemu sudeći, nakon 31. decembra neće se zadržavati u ovom klubu.

"Da, imam drugih ponuda, ali dok god imam aktivan ugovor sa Jokohamom, poštovaću ga. Posle toga ću verovatno da napustim klub, ali ću najverovatnije da ostanem u Aziji", kazao je Vijeira.

Foto: Star Sport