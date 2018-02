Viktorija Plzenj na skeneru: Iskusni kao stara Grčka!

Sastav Plzenja za poslednje gostovanje u grupnoj fazi, Hapoel Ber Ševi

Na golu Aleš Hruška, kao štoperi Lukaš Hejda i Tomaš Hajek, na bekovima Radim Ržeznik i David Limberski, u ulogama osigurača u veznom redu Tomaš Horžava i Patrik Hrošvski, desno Milan Petržela, u centru Danijel Kolarž, na levom krilu Jan Kopic, a u špicu Mihal Krmenčik.

Nisu to nikakve insajderske informacije iz Plzenja. Nije tako nešto ni potrebno kad je Viktorija u pitanju. Tamo se sve zna znapred. Bar šest meseci unapred. Nema improvizacija, iznenađenja koja će vas ostaviti razjapljenih čeljusti. Ne, Viktoriju je lako pročitati.

Ali kako je to rekao Jirgen Klop, i Mančester Siti je predvidiv, samo što mu svejedno ne možeš ništa.

Naravno, Česi ne mogu ni da priđu Sitijevoj dimenziji, ali svako ko potceni četu Pavela Vrbe rizikuje da bude izudaran kao da je preko puta Gvardiola lično. Jer kao što nema iznenađenja, nema ni milosrđa. Ko uđe u razmenu udaraca sa Plzenjom obično završi na patosu. Govorimo, naravno, o timovima približnog kvaliteta, a Partizan to definitivno jeste. Ne bi trebalo ničega da se plaši, ali mora da bude svestan da je Viktorija tim koji ne prašta ni najmanje greške. I koji će bez svake sumnje biti do tančina upoznat sa vrlinama crno-belih.

Šta o njima kažu u Češkoj?

Pribojavaju se brzih krila, upozoravaju na “zanimljivog golgetera”, Leandrea Tavambu. Kažu da ne smeju sebi da dozvole da uđu u napred-nazad trku sa srpskim šampionom, jer bi se Partizan tu bolje snašao. Što nikako ne znači da je Viktorija spora, iako je jedan od najstarijih timova u Evropi, gledajući prosek godina.

Ako, recimo, gledamo ovaj tim sa početka teksta, a baš je on sa minimalnim izmenama izneo sve veće jesenje izazove, prosek godine Vrbinih startnih 11 biće okruglo 29! Poređenja radi, na Evropskom prvenstvu 2016. godine samo su tri ekipe od 24 učesnika imale starije postave.

Pritom, Limberski je tu od 2008, Ržeznik od 2011, Hejda od 2012, Hubnik, Horžava, Petržela od 2013, Krmenčik i Hrošovski od 2011, mada su na početku karijera išlo po pozajmicama na kaljenje, Kopic je standardan od 2015, Kolar je za Plzenj igrao od 2008. do 2016, pa se vratio posle jedne sezone u Gacijantepu. Iz prve postave samo je golman Hruška tu sa stažom manjim od dve godine, a i on će na terenu biti zato što deli minutažu sa Matušom Kozačikom, koji brani u prvenstvu, dok mlađem kolegi prepušta tu čast u Evropi. Prema informacijama iz Češke, Hruška je bliži mestu u prvom timu.

Što se tiče ostalih izmena, moguće su samo u manjoj meri. Recimo, kapiten Roman Hubnik je zbog problema sa mišićima odigrao samo deset utakmica u svim takmičenjima, očekuje se da će i u Beogradu Hejda i Hajek dobiti prednost. Napred se maltene sve zna.

A da bismo se dodatno upoznali sa Plzenjom, pozvali smo u pomoć fudbalera Sparte na pozajmici u Zlinu Vukadina Vukadinovića, već skoro deceniju igra u Češkoj i odličan je poznavalac prilika u tamošnjem fudbalu.

“Oni imaju svoj sistem i uvek igraju isto. I da je Real protivnik oni ništa ne bi menjali. Imaju veoma dobrog trenera Vrbu, bio je i selektor Češke, odličan je taktičar i sigurno su do detalja prostudirali Partizan. Udaraće tamo gde misle da su crno-beli najtanji”, kaže Vukadinović za MOZZART Sport.

Da krenemo poimence. Ko tu zaista zna lopte?

“Pazi, oni igraju timski, niko tu sad ne glumi neku zvezdu, ali igraju kao jedna duša. Sad, tu je Kolarž, najjača „desetka“ u ligi. Rešio je i Spartu i Slaviju u prvom delu sezone, obe utakmice su dobili sa 1:0. On je taj koji daje sve ključne golove, naravno uz Kopica i Krmenčika. U suštini, svi rade za tim. Svi brane, svi napadaju. Kondiciono, cela Češka je dobro spremna. Mogu da trče tri dana”.

Pojedinci ipak odskaču. Tako je ovog januara medijski najatrakvniji bio Krmenčik za koga je Njukasl bio spreman da plati 10.000.000 evra, ali je uprava uspela da ga zadrži – i on je hteo – uz dogovor da na leto dobije zeleno svetlo da se otisne u inostranstvo. Ove sezone je na 20 utakmcica u svim takmičenjima postigao 16 golova, tri u Evropi.

“Kad ga prvi put vidiš, pomsiliš: ko je ovaj, da li je uopšte fudbaler? Deluje malo punije, hajde da kažem kao Gonzalo Iguain kad ga vidiš. Ali... Visok je, jak, a nije ni spor. Štaviše, kad pruži korak kao tenk je. Ide glavom na glavu ako treba. Ako treba da prođe kroz zid, ne pita – prolazi. Uz Milanu Škodu iz Slavije prvi špic reprezentacije”, prepričava Vukadinović.

U domaćem prvenstvu Plzenj naravno više napada. U Evropi ume da se povuče, da sačeka. Nije bezgrešan o čemu svedoče i dva debakla sa priprema - 0:5 protiv Salcburga i 1:5 u duelu sa kineskim Šangaj Šenhuom. Doduše, početak je to priprema bio, noge još teške, golovi su primani posle velikih individualnih grešaka. Ipak, gde je šansa Partizana?

“Mislim da su im štoperi najslabije karike, mada to zavisi od toga da li će Hubnik da igra. On je iskusan i mnogo im nedostaje kad nije tu. Ova dvojica drugih štopera su spori, mada jaki u vazduhu. Ja sam sad dva puta izbijao sam na golmana, mada me oba puta Kozačik zaustavljao, on je broj jedan, čudi me što neće da brani. Jaki jesu, ali su spori. Mi smo udarali na njih. Bekovi su iskusni, namazani, veliki radnici. Kad napadaju obojica idu gore, nije da jedan ostaje da brani”.

Jedan bi detalj mogao da stvori posebn problem Česima mada je to pod velikim znakom pitanja, jer prema poslednjim informacijama iz Humske prodaja ulaznica ne ide baš kako su se nadali u Partizanu.

“Problem bi mogao da im bude pun stadion, na takve atmosfere nisu navikli. Kao što kaže Srđan Plavšić, tako je i Sparta ostala u svlačionici ispod severa. Uplašila se. Ali Viktorija je uigranija, teško će baš tako da bude, mada možda im bude trebalo vremena da upale. Ja bih ih napao visokim presingom, kao Zvezda Spartu, da ne uhvate svoju igru. Ako vežu tri ili četiri pasa, ako im naraste samopouzdanje, onda nemaš šanse”, savetuje Vukadinović.

Inače, Vrba je na pripremama uigravao i formaciju 3-5-2 o kojoj već dugo razmišlja, ali za nju treba vreme, pa se nije baš pokazalo kao rešenje koje će odmah biti implementirano. Bilo je i januarskih pojačanja, međutim, ona su sva ucrtana za neka buduća vremena. Da ne bude posle cajtnot. Niko od novajlija izvesno neće imati veću ulogu protiv crno-belih.

Za kraj i jedan podatak koji bi mogao da podigne samopouzdanje crno-belima. U grupnoj fazi Lige Evrope Lugano je kao domaćin savladao Plzenj sa 3:2. A Lugano je u prvenstvu Švajcarske 18 bodova iza Jang Bojsa koga je Partizan ostavio iza sebe u grupi. Istina, u revanšu je Lugano nagrabusio (4:1), mada poenta nije u tome, već u opštem utisu da Plzenj - kao što počne da melje kad uzme kontrolu nad utakmicom - isto tako ume i da izgubi glavu kad mu ne krene po zamislima.

Piše: Dejan Stanković

(FOTO: Action images, Star sport)