Kiks Sevilje, ako se tako može nazvati remi protiv La Korunje, iskoristio je Viljareal i učvrstio se na šestoj poziciji koja vodi u Ligu Evrope. Žuta Podmornica je na svom bunjištu savladala Leganes (2:1) i prekinula niz od tri meča bez pobede.

Jako bitan trijumf za Viljareal potpisao je autorskim delom Karlos Baka. On je u 55.minutu veštim driblinzima prevario dvojicu čuvara, a potom odapeo strelu sa 16 metara koja je završila u gornjem levom uglu.

Pre toga je pogodio i Viktor Ruiz. Zanimljivo je da je reprezentativac Srbije Antonio Rukavina igrao na poziciji levog beka, ali je konkretniji učinak imao Darko Brašanac. On je stigao do ovosezonskog prvenca u Primeri (drugi gol od kada igra u Španiji). Sjajno je reagovao na asistenciju Raula Garsije i levicom pogodio ćošak. Igrao se 82.minut. Tek toliko da Viljareal drhti do kraja meča.

PRIMERA - 33. KOLO

Utorak

La Korunja - Sevila 0:0

Selta - Barselona 2:2 (1:1)

/Kastro 45, Aspas 82 - Dembele 36, Alkaser 64/

Viljareal - Leganes 2:1 (1:0)

/Ruiz 42, Baka 55 - Brašanac 82

Sreda

19.30: (2,25) Espanjol (3,10) Eibar (3,50)

19.30: (1,50) Valensija (4,20) Hetafe (6,75)

21.30: (1,25) Real Madrid (6,50) Atletik Bilbao (10,0)

Četvrtak

19.30: (2,50) Alaves (3,10) Đirona (3,00)

19.30: (3,25) Sosijedad (3,20) Atletiko Madrid (2,30)

21.30: (1,35) Betis (5,30) Las Palmas (8,00)

21.30: (1,85) Levante (3,45) Malaga (4,50)

* Kvote su podložne promenama