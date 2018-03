Šta više reći, a da nije već pomenuto. Mančester Siti je svoju igru doveo do perfekcije, a to je večeras na svojoj koži osetio i Everton, čija nada na Gudison parku trajala svega četiri minuta igre. Na kraju, Građani su spustili loptu i omogućili sastavu Sema Alardajsa da dođe do časnog poraza – 1:3 (0:3).

Četvorka u navali Mančester Sitija, Žesus, Sane, Sterling, De Brujne, bila je izuzetno nadahnuta, rastrčana i maštovita u uvodnim trenucima utakmice, a kod svakog od prva tri gola kao da su pokušavali da nadmaše onu prethodnu, podjednako atraktivnu akciju. Sve je krenulo od Silve i Sanea, nastavljeno je kombinacijom De Brujnea i Žesusa, a krunisaono dodavenjem Silve na Sterlinga.

Gvardiola kao je u nastavku utakmice naredio spuštanje lopte i čuvanje snage za prvi meč četvrfinale Lige šampiona, a možda je na delu bilo i blago zasićenje gostiju. U svakom slučaju, igrači Evertona su u drugi deo meča ušli odlučni da spreče veliku blamažu, a takav odnos prema igri krunisan je i pogotkom Janika Bolasija.

Naravno, govora o bilo kakvoj drami nije bilo, pa je Junajted vratio ogromnih 16 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Mančester junajted. Gvardiola je večeras ostvario 50 pobedu u Premijer ligi na 69 utakmici u kojoj je vodio Građane. Brže od njega to je učino samo Žoze Murinjo, koji je do tog broja pobeda stigao na 63 utakmice.

Premijer liga, 32. kolo:

Subota:

Kristal Palas - Liverpul 1:2 (0:1)

/Milivojević 13pen - Mane 49, Salah 84/

Brajton - Lester 0:2 (0:0)

/Ibora 83, Vardi 90+6/

Mančester Junajted - Svonsi 2:0 (2:0)

/Lukaku 5, Sančez 20/

Njukasl - Hadersfild 1:0 (0:0)

/Perez 80/

Votford - Bornmut 2:2 (1:0)

/Kiko 13, Pereira 50 - King 43, Defo 90+2/

VBA - Barnli 1:2 (0:1)

/Rondon 83 - Barns 22, Vud 73/

Vest Hem - Sautempton 3:0 (3:0)

/Mario 13, Arnautović 17, 45+4/

Everton - Mančester Siti 1:3 (0:3)

/Bolasi 63 - Sane 4, Žesus 12, Sterling 37/

Nedelja

14.30: (1,33) Arsenal (5,40) Stouk (8,50)

17.00: (2,45) Čelsi (3,30) Totenhem (2,95)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama