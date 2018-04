Centralna utakmica 31. kola Eredivzije svakako je derbi PSV - Ajaks (nedelja, 16.45), na kojem ćemo videti mogu li Kopljanici da zakuvaju borbu za titulu, a pre toga vodiće se bitke za Evropu i opstanak. U subotu po podne na programu su mečevi Den Hag - Tvente, VVV Venlo - Herenven, Vitese - Sparta i Cvole - Ekscezior. Den Hag, Herenven, Vitese i Cvole imaju ambicije da izbore neku poziciju od četvrtog do sedmog mesta u trci za Ligu Evrope.

Tri od ukupno šest trijumfa Sparta je zabeležila u minulih pet kola. To svedoči o probuđenoj nadi gostiju da bi mogli da se izvuku, a Viteseova kriza (jedan trijumf na sedam poslednjih mečeva) i te kako im ide na ruku. Imajte na umu i da je u toku nedelje Vitese ostao bez trenera Henka Frejzera.

"Svi smo tužni i razočarani, Vitese i Henk duguju jedno drugom mnogo, ali rastanak je bio neminovan. Osvajanje kupa prošle sezone bilo je fantastično, no u fudbalu je uvek najvažniji aktuelni trenutak. Naš glavni cilj je plasman u plej-of, koji je prilično ugrožen rezultatima u poslednje vreme. Želimo da učinimo sve da ostvarimo taj cilj," rekao je generalni menadžer tima iz Arnema Just de Vit.

Nije bilo teških reči ni sa druge strane.

"Ponosan sam što sam vodio ovaj tim. Sve je to deo treninga. Želim iz svega ovoga da izvučem pouke. Klub, navijači i ja smo večno i duboko povezani", izjavio je Frejzer.

Klupu Vitesea napustio je i Frejzerov pomoćnik Aleksandar Ranković, nekadašnji fudbaler Partizana, Rada, Vitesea i Den Haga. Zajedno će od sledeće sezone raditi u roterdamskoj Sparti. Viteseovo privremeno rešenje do kraja sezone biće Edvard Sturing.

Nego, da li bi Frejzerov odlazak mogao da posluži kao šok terapija? Hrabri bi mogli da probaju sa dvojkom.

HOLANDIJA 1 - 31. KOLO:

Petak

Herakles - AZ Alkmar 0:3 (0:2)

/Til 25, Idrisi 30, Džahanbahš 59/

Subota

18.30: (2,25) Den Hag (3,45) Tvente (3,15)

19.45: (3,05) VVV Venlo (3,35) Herenven (2,35)

19.45: (1,63) Vitese (3,90) Sparta (5,50)

20.45: (1,85) Cvole (3,60) Ekscelzior (4,30)

Nedelja

12.30: (2,05) NAC Breda (3,45) Viljem II (3,60)

14.30: (1,60) Fajenord (4,00) Utreht (5,60)

14.30: (1,75) Groningen (3,60) Roda (4,90)

16.45: (2,60) PSV (3,30) Ajaks (2,70)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images