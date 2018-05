Vreme je za revanš!

Vitese je slavio protiv Utrehta u samom finišu prvog meča finala holandskog plej-ofa za drugo kolo kvalifikacija Ligu Evrope, sada je kucnuo čas da Utreht uzvrati udarac. Ipak, pitanje je koliko je domaćin sposoban za ovaj poduhvat...

Iako je tim iz Arnema jedva stigao do trijumfa kod kuće, mnogi holandski stručnjaci su uoči ovog dvomeča dali prednost Viteseu, a šanse su im porasle nakon pozitivnog rezultata iz prvog duela. Napadač Vitesea Tim Matavž ima sjajnu sezonu, dosad je postigao 17 golova u svim takmičenjima, a ne treba zaboraviti ni mladog Mejsona Maunta, koji je jedno od otkrovenja sezone tima iz Arnema. U Viteseu je na pozajmici iz Čelsija, a u prvom meču se upisao u strelce.

Objektivno gledano, Utreht ima čemu da se nada jer je dao dva gola u gostima, ali opet većina veruje u Viteseovu pobedu. Slično mišljenje deli i Nebojša Gudelj, trener u Holandiji i čovek koji poznaje tamošnji fudbal. Nekadašnji levi bek je 1997. godine prešao iz Leganesa u NAC Bredu, gde se zadržao do 2005. godine, a karijeru je okončao u roterdamskoj Sparti. Od 2012. do 2014. godine sedeo je na klupi NAC Brede. Ako neko u crevca poznaje holandski fudbal, onda je to ovaj čovek...

"Otkako je promenio trenera, Vitese deluje uigranije, mnogo je efikasniji i iz nedelje u nedelju njegovi igrači imaju više samopouzdanja, posebno iskusni napadači", kazao je Gudelj za TIP Novosti.

Nemamo šta da dodamo. Dvojka za hrabre, probajte i sa duplom šansom na strani gostiju i golovima.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 20:45 1601 HO1PF Utrecht - Vitesse ki 2 4,50 Ukupna kvota 4,50

