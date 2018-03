Kao retko kada trener Crvene zvezde Vladan Milojević se dan uoči gostovanja u Lučanima (nedelja, 17 časova) nije samo bavio prvom narednom utakmicom i problemima unutar svog tima.

Očigledno je da su Zvezdinom šefu stručnog štaba zasmetale igre van terena i pojedina mišljenja da lidera Superlige protežiraju sudije. On je istakao da mu se ne sviđa kompletan ambijent oko Superlige u finišu sezone.

"Dužan sam da izađem kao trener i kažem neke stvari zvezdaškoj javnosti, da zna da nismo imuni. Ja pokušavam da dam doprinos kao trener razvoju srpskog fudbala, ali postoje neke stvari koje sam pokušavao da ignorišem i pustim ih da vidim dokle će da ide“, poručio je trener Crvene zvezde Vladan Milojević, a prenosi portal Sportske.

On je istakao da će klub izvući pouke iz prošlogodišnjeg iskustva. Istina Milojević nije tada bio u klubu, ali...

„Hoću da ukažem javnosti da ćemo mi kao klub dati sve od sebe da se neke stvari ne događaju kao što su se događale prošle godine. Komentariše se suđenje iz ovog ili onog razloga. Ne znam zašto se sve to dešava, neka bude da je neka vrsta rata ili pritiska", rekao je Milojević.

Duel između Crvene zvezde i Mladosti sudiće Srđan Obradović. Reč je o arbitu koji nije video gol-aut na prošlogodišnjem derbiju koji je prethodio pogotku Gelora Kange. Potom se proslavio i na još nekim utakmicama večitih rivala.

"Vidim da se prejudiciraju neke stvari pred svaku našu utakmicu. Mislim da su to stvari koje nisu dobre za naš fudbal. Nismo imuni na to, ali daćemo sve od sebe da nas takve stvari ne pogađaju. Uvek pred kraj prvenstva izlaze neke stvari koje su mi zasmetale. Mi treneri treba da budemo ti koji ćemo davati jednu podršku za sveobuhvatno stanje u srpskom fudbalu. Imao sam potrebu da prokomentarišem takve stvari, neke neprimerne stvari. Nisu one baš komentar kao komentar...voleo bih da to nema neku pozadinu. Iz iskustva cele prošlogodišnje sezone da kažemo da nismo imuni da će biti svakakvih stvari", rekao je Milojević.

Zanimljivo je da je trener Partizana Miroslav Đukić pružio podršku Srđanu Obradoviću uoči Zvezdinog gostovanja u Lučanima.

"Nije samo Obradović, bilo je i drugih sudija...Neću da ulazim u to, ne treba nam to, ali da budem iskren, živimo u zemlji Srbiji i mislim da svi dobro znamo zašto se sve to radi i kako se to radi. Nisam u tom svetu u kome se ide đonom, ali sve vidim i sve mi je to jasno. U nekim zemljama je čak i zabranjeno da se priča i komentariše suđenje. Zašto bi se komentarisalo? Pojavljuju se fotografije sudija u dresovima, razne stvari, ali očigledno je stalno u pitanju Crvena zvezda. Jasno mi je da je Zvezda veliki klub, ali ne verujem u slučajnosti. Mislim da sam dovoljno iskusan, imam dovoljno godina da znam šta je slučajno, šta nije slučajno", rekao je Milojević.