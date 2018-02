Vladan Milojević: Nisam čovek koji kalkuliše! Branićemo se napadom na CSKA!

San o evropskom proleću je dosanjan posle više od četvrt veka. Međutim, Vladan Milojević i fudbaleri Crvene zvezde ne žele da stave tačku na ovogodišnje, epske uspehe... Sparta, Krasnodar, Keln a su ekipe koje su osetile snagu aktuelne generacije crveno-belih.

Sada je na redu prvi meč šesnaestine finala Liga Evrope protiv CSKA. Redovni učesnik Lige šampiona je favorit, imena Armejaca zveče na svim meridijanima. Ali to je situacija u kojoj Zvezda uživa.

„Dočekali smo proleće i tu utakmicu sa CSKA. Dobro smo se spremali, od trenutka kada smo završili jesen jedva smo čekali pripreme i nastavak sezone. Ne treba trošiti reči, to je ekipa koja dolazi iz grupne faze Lige šampiona. Možda su imali problema u prvom delu, ali su to rešili dolaskom Muse. Njihova poslednja linija ima preko hiljadu utakmica u istom klubu, imaju internacionalnog i domaćeg iskustva. Mi, ko mi, mogu da kažem da smo dobro odradili pripreme“, rekao je Vladan Milojević.

Najvažnija vest sa Marakane glasi: svi Zvezdini aduti su spremni za bitku pred krcatom Marakanom. Oporavio se i Ričmond Boaći. Samo je pitanje hoće li biti u startnoj postabi.

„Svi su zdravi, što se tiče Boaćija, drago mi je što je odradio trening, videćemo u kom je stepenu spremnosti. Najviše smo se pribojavali da ne igramo pred praznim stadionom, ali Bogu hvala neće biti tako. Hvala ljudima iz kluba i UEFA. Daćemo sve od sebe, borićemo se, neka oni budu favoriti, a mi ćemo kao i sada da damo sve od sebe. Videćemo kako će se završiti“.

Mnogo toga se zna o kvalitetima CSKA. Opisao ih je i kapiten reprezentacije Srbije Branislav Ivanović rečima da Moskovljani zahvaljući brzim igračima igraju bolje na strani.

„Mi smo dobro analizirali njih, kao i oni nas. Oni imaju svoj stil igre, ako je Bane rekao, on ih sigurno dobro zna. Opasni su na prekidima, kontranapadima. Videćemo kako će se oni ponašati, neka ostane tajna kako smo se spremili“.

Sa jednim ili dva zadnja vezna u postavi. Sa Benom ili možda Srnićem kao adutima sa klupe. Sve su to dileme Vladana Milojevića.

„Nekih dilema ima oko sastavljanja tima, nadam se da ću do početka utakmice da ih otklonim na pravi način“.

OVO JE SPEKTAKL ZA CEO REGION

Kalkulacija neće biti...

„U ovom trenutku su ostale 32 ekipe. Dovde smo došli apsolutno zasluženo, igramo protiv jednog velikana. Na nama je da izađemo i odigramo što bolje. Igra se 180 minuta, u fudbalu je sve moguće. Mislim da sam i do sada pokazao da nisam od trenera koji kalkuliše. Videćemo, nekada stvari nisu onakve kakve želite. Ne mislim da će biti nekih kalkulacija. Napad je uvek bio najbolja odbrana, ako krenete drugačije da razmišljate, to može da bude pogrešno. Siguran sam da i igrači tako razmišljaju“.

Ništa novo nećemo reći ako kažemo da će huk krcate Marakane biti ozbiljan adut crveno-belih. UEFA je uvažila žalbu crveno-belih i povećala im šanse za prolaz.

„To je adrenalin. To je pitanje taktičke discipline. Taj huk sa tribina samo može da donese dodatnu energiju. Mi nismo bili ni živi ni mrtvi prošli vikend, čekali smo vest da li ćemo igrati pred publikom. Ovo je veliki događaj za Srbiju i region, neka taj huk negativno utiče na protivnika. Svima u klubu taj huk donosi nešto pozitivno“.

Od jula Vladan Milojević vodi najvažnije utakmice karijere. Do sada je izlazio kao pobednik. CSKA je još jedna u nizu najvećih.

„Smatram da je svaka naredna koju vodim najveća. Smatram da je svaka utakmica naredna prepreka, imam takav pogled na sve. Prva će biti CSKA, sledeća prvenstvo, pa opet CSKA. Tako svaki sportista treba da gleda. Ono što pokušavam igračima da prenesem, jeste da svaku narednu gledaju kao najvažniju“.

Ponovo je Vladan Milojević govorio o tome na koji način treba nadomestiti odlazak Kange.

„Vi znate da ja ne volim da pričam, koga nema bez njega se mora i može. Zahvalni smo Kangi, želimo mu sve najbolje. Mi u ovom trenutku nemamo Kangu i nećemo ga imati. Naš je zadatak da probamo da nađemo rešenje. Svi ovi igrači će jednog dana otići, kao što ću i ja otići, ne volim da se bavimo stvarima koje su bile. Igrači međusobno ne moraju da se voli, ali moraju da se poštuju. Pokazali smo jedinstvo, jesenji deo je završen, sve je ostalo u istorji, moramo da otvorimo nove stranice, zapamtiće se lepo, a ono loše neće“.

