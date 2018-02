Vladan Milojević: Postoje neki čudni aršini! I kada gosti naprave problem - mi smo krivi

bakljada Moskovljana u Beogradu

Evropa je lep san, prvenstvo je prioritet. Ovim geslom vode se stručni štab, rukovodstvo i igrači Crvene zvezde uoči početka drugog dela sezone i prolećne premijere protiv ivanjičkog Javora (subota, 14.30).

Utisci o duelu sa CSKA se još nisu slegli, javnost broji minute do revanša u Moskvi, ali Vladan Milojević ne odstupa od svojih principa. Javor, Javor i samo - Javor.

"Voleli bismo da nastavimo tamo gde smo stali u prvom delu prvenstva. Očekuje nas osam utakmica u redovnom delu prvenstva. Uvek je drugi deo prvenstva, ta ciljna ravnina, teži. Dobro smo se pripremili za nastavak prvenstva. Sigurno je da Donald neće igrati zbog kartona. O sastavu ću znati nešto više posle treninga. Dolazi nam u goste isciplinovana ekipa, pojačali su igrački kadar. To je ekipa koja će mi uvek biti u srcu. To je moj prvi seniorski tim. Oni rade dobar posao godinama, neće biti lako. Mi treba da se fokusiramo na nas, očekujem veliki broj navijača. Jer to ovi momci zaslužuju", poručio je Vladan Milojević.

Crveno-beli imaju devet bodova prednosti u odnosu na večitog rivala. Reklo bi se pristojna zaliha, ali iskustvo iz prošle godine je sveže.

"Ovo prvenstvo počinjemo kao da imamo nula bodova. Ovo je nova utakmica. Ne opterećujem se statistikom, na kraju se podvlači crta. Za nas počinje prvenstvo. Ne bih se osvrtao na prošlost".

Očekuu se velike promene i rotacije Vladana Milojevića.

"Mnogo puta smo razgovarali na tu temu. U ovom trenutku je najbitnija utakmica sa Javorom. Ne razmišljamo o CSKA, ima mnogo do te utakmice. Biće promena. Juče smo odradili trening oporavka, videćemo danas kakva je situacija. Imam dobar odnos sa igračima, njihovo mišljenje mi mnogo znači. Kroz neke razgovore ću videti ko se kako oseća. Oni svi žele da igraju, na to sam ponosan".

Čeka se duel u Moskvi, čeka se i nova odluka UEFA. Disciplinska komisije evropske kuće fudbala ponovo je pokrenula istragu protiv Crvene zvezde. Istina zbog lakših prekršaja u sudarima sa Kelnom i CSKA. To je bila tema vrlo emotivnog monologa Vladana Milojevića.

"Nisam video ni protiv Kelna, ni protiv CSKA, ni protiv BATE-a propuste. Sa terena mogu da kažem da su navijači bili fantastični. Protiv Kelna kada smo igrali gosti su pravili probleme. Navijači nam mnogo znače, oni su bili super protiv CSKA. Ne razumem te istrage... Postoji neki aršini, verujem da će se naš pravni tim izboriti. Kada god neko drugi napravi problem, ispadne da smo mi. Ovo nije dodvoravanje, znate me vrlo dobro. Ja protiv CSKA nisam video nijedan negativan detalj. Ako treba neko da bude kažnjen onda su to gostujući navijači".

(FOTO: Action Images)