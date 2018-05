Pomoćni trener Vojvodine Goran Šaula čestitao je crveno-belima iz Beograda šampionsku titulu, ali veruje da ekipa može da se suprotstavi renomiranom protivniku i ostvari povoljan rezultat.

Derbi meč šestog kola plej-ofa igra se u nedelju u 17 časova na Karađorđu.

„Pre svega, iskoristio bih priliku da čestitam Crvenoj zvezdi na tituli i jednoj izvanrednoj sezoni, u kojoj su u Evropi odigrali fenomenalno i nisu imali sreće da odu dalje. Što se tiče sutrašnje utakmice, Crvena zvezda je favorit i tu nema dileme. Imaju kvalitetniju ekipu od nas, ali mi imamo obavezu da pružimo maksimum i ne sumnjam da će tako biti. Probaćemo da ponovimo igru kao protiv Partizana i videćemo za čega će to biti dovoljno. Kao i za prethodne utakmice, imamo problema sa sastavom, ali ne žalimo se, već radimo i pripremamo ekipu za sledeće prvenstvo, tako da će na sutrašnjoj utakmici dvojica igrača iz naše omladinske škole dobiti šansu da budu među 18 fudbalera, a to su Mandić i Nešković“ koji je već debitovao za prvi tim“, rekao je Šaula, a preneo klupski sajt.

On je naglasio da igračima nije potrebna dodatna motivacija za duel sa šampionom Srbije.

„Trenerima je obaveza da motivišu igrače za svaku utakmicu, tako da ćemo to i uraditi. Znate i sami šta znači ime Crvene zvezde, pa će svi igrači biti dodatno motivisani za taj meč i u to nemojte sumnjati. Nastupiće igrači koji su igrali i na prethodnim utakmicama, jer ovo nije nikakva audicija. Neki koji su manje igrali će možda dobiti šansu u drugom poluvremenu, ali startna postava će sigurno biti naša najkvalitetnija ekipa u ovom momentu“.

Kapiten Vojvodine Dušan Jovančić na meti je Crvene zvezde i mogao bi da se preseli u Beograd na leto. Šaula je dodao da je interesovanje dva naša najveća kluba za neumornog vezistu dokaz njegovih kvaliteta.

„Na njega to ne može da utiče, jer to je jedan izvanredan momak i igrač, pa me ne čudi što Crvena zvezda hoće da ga dovede. Njega je prošle zime hteo Partizan, pa samim tim, kad se ta dva velikana interesuju za njega, to znači da ima i igračke i ljudske kvalitete“, dodao je pomoćni trener Vojvodine.