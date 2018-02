Vornok: Grujić je sve čvršći, vratiće se u Liverpul kao bolji fudbaler

Ove zime Marko Grujić je prešao u Kardif na pozajmicu i to je prava prilika da pod iskusnom rukom trenera Nila Vornoka napreduje u igri i oseti one prave draži ostrvskog fudbala.

Rečju - da očvrsne u jednoj od najjtežih liga za igranje na svetu. Vornok je za sada zadovoljan i kaže da već vidi napredak kod Grujića.

"Uigrava se i postaje sve bolji. Teško mu je da se odmah uputi u sve, a drugi meč mu je bio protiv Mančester Sitija. Deluje mi da ga ojačava to što je sa nama. Kada je prvi put došao na trening, nije odmah krenuo iz sve snage. Ali, brzo se ubacite u naš ritam, i kada trenirate jako kao što to mi radimo, želite da budete kao ostali", rekao je Vornok.

Iskusni Vornok primećuje napredak kod Grujića...

"Poboljšao je svoju igru. Kod nas je najmanji zahtev potruditi se, a kada imate sposobnosti kakve on ima, to mora da bude prva stvar. On je to shvatio i želi da ostane u timu. Želi da igra i da ode na Svetsko prvenstvo! Ima 17 utakmica da pokaže šta zna", kaže Vornok.

Četvrti nastup Grujića za Karfif zakazan je za večeras od 20.45 kada Kardif gostuje Milvolu u Čempionšipu.

"U svakom meču on malo zaluta, a onda se vrati tamo gde treba. Polako uči šta želimo od njega. Može da igra različite uloge i pokušavamo da ga naučimo da ih igra. On je veoma dobar momak i odličan atleta. Prošle nedelje u drugom poluvremenu je imao neke odlične udarce glavom. Nije sve u njegovoj kreativnosti. Može da primeti dodavanje, što je veoma dobro po nas. Neću ga stavljati u tim ako to ne zaslužuje. Biće to sve bolje".

Naredni izazov je Milvol u gostima.

ČEMPIONŠIP - 31. KOLO

Petak

20.45: (2,70) Milvol (3,10) Kardif (2,75)

Subota

13.15: (2,55) Barnsli (3,15) Šefild Venzdej (2,85)

13.30: (1,80) Šefild Junajted (3,50) Lids (4,70)

16.00: (3,90) Bolton (3,50) Fulam (1,95)

16.00: (2,25) Brentford (3,35) Preston (3,20)

16.00: (1,70) Bristol (3,70) Sanderlend (5,20)

16.00: (2,10) Derbi (3,35) Norič (3,60)

16.00: (1,80) Ispvič (3,50) Barton (4,70)

16.00: (1,63) Midlzbro (3,70) Reding (6,00)

16.00: (2,50) Notingem Forest (3,25) Hal (2,90)

16.00: (1,45) Vulverhempton (4,30) KPR (7,75)

Nedelja

13.00: (1,75) Aston Vila (3,50) Birmingem (5,10)

