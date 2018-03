Voždovac opet stoji na Zvezdinom šampionskom putu

Voždovac ponovo stoji na šampionskom putu Crvenoj zvezdi. Prošle sezone Zmajevi su na krovu kaznili crveno-bele za silna prolećna švercovanja i slabe igre i praktično ih odvojili od pehara.

Voždovac i ove sezone ima argumente da zapreti. Istina, ekipa Vladana Milojevića deluje autoritativno, ali... Trener ekip Braće Jerković Miloš Veselinović veruje da Voždovac ima čemu da se nada u Ljutice Bogdana.

„Ovo je prilika da se protiv najboljih pokažete, testirate i da vidite do kog ste nivoa stigli. Naša ekipa je ekipa sa novim trenerima i sa puno novih igrača i sve je to potrebno uklopiti, ali mislim da smo na dobrom putu. O Zvezdi ne treba trošiti reči, ove godine su prikazali najbolji fudbal i sa razlogom su prvi na tabeli. Svakako nećemo otići tamo da igramo sa belom zastavom, već ćemo pokušati da demonstriramo sve ovo što smo uradili u prethodna dva meseca. I da pokušamo da napravimo što više problema Crvenoj zvezdi“, rekao je Veselinović a preneo klupski sajt.

On je potom pokušao da objasni konkretnije u čemu će njegovi igrači tražiti šansu.

„Zvezdi je najveća snaga što su prilično kompaktni i igraju disciplinovano i odgovorno, ali svaki individualni kvalitet može da izađe na površinu u svakom trenutku. Kada igrate na Marakani uvek je šansa u nekim tranzicijama i transformacijama i da iz oduzete lopte pokušate da ugrozite protivnika. Naravno da to neće biti naše jedino oružje, pokušaćemo da ovo što radimo i ovo što igramo demonstriramo protiv Crvene zvezde, a videćemo koliko će nam to rezultata doneti“, zaključio je trener Voždovca.