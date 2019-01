Zadovoljan: Ondrej Duda

Herta je u velikom stilu otvorila prolećnu polusezonu, pobedom na gostovanju u Nirnbergu od 3:1. Ekipa Pala Dardaija zasluženo je porazila užasnog domaćina, tim koji se ponaša kao da je već ispao iz Bundeslige i da se sprema za život u Cvajti koji ga očekuje ako se ne popravi uskorije vreme.

Ništa u Nirnbergu ne odiše bundesligaškim duhom. Stadion je poluprazan, igrači ispod proseka, pa su i rezultati nekako očekivani. A inače radi se o jednom od najtrofejnijih nemačkih klubova i devetostrukom šampionu.

Poraz Nirnberga nagovestio je danas Vedad Ibišević. Ponovo je Bosanac pokazao kako ubojitu desnicu ima, a akciju je započeo Marko Grujić, koji je dodao do Zelkea, a ovaj spojio svog centarfora s golom u 15. minutu. Nirnberg je uspeo da uzvrati preko kapitena Berensa u u 42. minutu i to je bilo to što smo videli od Nirnberga danas.

Herta ih je u drugom poluvremenu potpuno naidgrala, a dva lepa gola postigao je Slovak Ondrej Duda koji je i ovo proleće otvorio kao i jesen sa dva gola.

Istina pala mu je forma u novembru i decembru, izugbio je i mesto u timu, ali kada se osvežio i odmorio pokazao je da poseduje sjajan šut pa je dva puta majstorski udarcima sa ditance matirao golmana Nirnberga Kristijana Mateniju.

Marko Grujić je danas bio starter za Hertu prvi put od 8. decembra i povrede skočnog zgloba. Odigrao je sasvim solidnih 57 minuta nakon kojih je ustupio mesto rezervisti Vladimiru Daridi.

BUNDESLIGA - 18. KOLO

Petak

Hofenhajm - Bajern 1:3 (0:2)

/Gorecka 34, 45+1, Levandovski 87 - Šulc 59/

Subota

Štutgart - Majnc 2:3 (0:2)

/Gonzales 83, 85 - Askasibar 22. autogol, Mateta 28, Hek 72/

Augzburg - Dizeldorf 1:2 (0:1)

/Šmid 64 - Dukš 45, Raman 90/

Ajntraht - Frajburg 3:1 (3:0)

/Ale 36, Rebić, 40, Jović 45/

Hanover - Verder 0:1 (0:1)

/Rašica 32/

Leverkuzen - Menhengladbah 0:1 (0:1)

/Plea 37/

RB Lajpcig - Dortmund 0:1 (0:1)

/Vitsel 19/

Nedelja

Nirnberg - Herta 1:3 (1:1)

/Berens 42 - Ibišević 15, Duda 50, 70/

18.00: (2,25) Šalke (3,15) Volfzburg (3,45)

*Kvote su podložne promenama

Foto: Reuters