Gvido Burgštaler

Premijera 26. kola Bundeslige izuzetno je važna za oba aktera. Istina, za različite ciljeve. Majnc visi za opstanak i trenutno se nalazi na poziciji koja ga vodi u doigravanje, dok je Šalke drugoplasiran i tu želi da ostane do kraja sezone.

Do pre tri sedmice stvari nisu delovale ružičasto iz prizme navijača Majnca, ali je posle prvog trijumfa u gostima ove sezone, i to u Berlinu nad Hertom, situacija je počela da se menja nabolje. Usledila su dva vezana remija, i to baš sa direktnim konkurentima. I, mada podela plena sa Volfsburgom kod kuće ne može da se okarakteriše kao uspeh, ovaj protekle nedelje u Hamburgu je veoma dobar jer je zadržao momke sa Opel arene na sedam bodova više upravo od ekipe koja je pretposlednja na tabeli.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 20:30 3005 NEM 1 Mainz - Schalke ki 2 2,20 Ukupna kvota 2,20

I Šalke je imao krizni period na početku drugog dela prvenstva. Poraze od Verdera i Bajerna ekspresno su zamenile pobede nad Hofenhajm, Leverkuzen i Hertu. Dakle, tim iz Gelzenkirhena je u seriji od tri slavlja, i to pošto je vodio na poluvremenu. Sada se u tim posle odrađene suspenzije usled parnih kartona vraća prvi strelac Gvido Burgštaler, zbog čega treba očekivati još efikasniji Šalke. Kraljevsko-plavi slavili su i na tri prethodna dvoboja sa Majncom, a ove sezone bilo je 2:0 na Feltins areni. Šalke je ove sezone prilično dobar, i treba ga ispoštovati.

NEMAČKA 1 - 26. KOLO

Petak

20.30: (3,45) Majnc (3,25) Šalke (2,20)

Subota

15.30: (1,75) Hofenhajm (3,60) Volfsburg (4,90)

15.30: (1,13) Bajern (9,50) Hamburger (16,0)

15.30: (2,25) Hanover (3,20) Augsburg (3,35)

15.30: (2,20) Herta (3,20) Frajburg (3,50)

18.30: (1,70) Leverkuzen (3,70) Menhengladbah (5,10)

Nedelja

15.30: (2,75) Štutgart (3,05) RB Lajpcig (2,75)

18.00: (1,75) Dortmund (3,60) Ajntraht (4,90)

Ponedeljak

20.30: (1,85) Verder (3,60) Keln (4,30)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Action Images