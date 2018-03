Nema mnogo fudbalera koji su obeležili fudbal kao igru kao što je to neverovatni Ronaldinjo. Poznati magazin Fourfourtwo uspeo je da napravi veliki intervju za sa njim 2014. godine jer je kao tajnog aduta imao njegovog bivšeg saigrača čuvenog Ronalda. To je intervju koji se pamti... Možda i najbolji koji je ikada dao.

Sam britanski list je u ovim danima dokolice u toku reprezentativne pauze ponudio čitaocima celu verziju u online izdanju jer je pre par dana Brazilcu bio 34. rođendan, a mi vam toplo preporučujemo da odvojite malo vremena i uživate u Ronaldinjovim odgovorima…

Da li je stvaro pogodio prečku pet puta u onoj reklami, da li je bolji on ili Mesi, on ili Ronaldo, i još mnoge zanimljivosti.

Ronaldo je bio ključni faktor da se Ronaldinjo pojavi na ovom intervjuu.

"Uvek me je pozivao na žurke koje je organizovao. Nisam mogao da propustim ovu na koju me je pozvao", rekao je Ronaldinjo.

Prisetio se utakmica na kojima je u reprezentaciji igrao sa Ronaldom...

"Bio je tako dobar za mene dok sam bio u Selesau. Trčao sam duplo više zato što je on bio u timu. Zato sam izdvojio vreme ponovo za njega, odlično je igrati za njega ponovo", našalio se Ronaldinjo i krenuo da odgovara na pitanja gledalaca.

Šta posle fudbala?

"Želim da studiram, da učim inženjerstvo u muzici i da budem producent. To me veoma zanima. Želim da imam studio kod kuće. Mnogo muzičara dolazi kod mene da izvode svoja dela jer znaju koliko to volim", rekao je Ronaldinjo.

Da li si stvarno postigao 23 gola kada si bio tinejdžer? Koliko je slab bio protivnik?

"Jesam, ali ti klinci su bili užasno loši. Igrali su samo na fizičkom fudbal, i to zbog zabave. A ja sam već tada igrao za mladi tim, što dosta objašnjava".

Koga si voleo da gledaš dok si odrastao?

"Bilo je tu mnogo igrača. Moj brat Asis, Rivelinjo, Romario, Ronaldo, Rivaldo. Dijego Maradona je bio poseban, takoše. Uvek sam uživao dok sam ga gledao, čak i sve što je radio pre utakmica. Njega sam voleo najviše zbog osećaja igranja sa loptom. Maradona je znao da dribla i ubrza se ka golu. Imao je toliko drugačiju tehniku od svih ostalih. Nisam mogao da pimpujem narandže kao on, majka mi nije dala da uništavam hranu".

Kakvo ti je sećanje na Svetsko prvenstvo 1994. i 1998? Gledao si ih kao tinejdžer... Kako je to sve uticalo na tebe?

"To prvenstvo 1994. je bilo ključno za mene da odlučim da budem fudbaler. Kada sam to video bilo mi je jasno šta želim da radim. I da se ne zadržavam na fudbalu u dvorani. Voleo sam futsal i bilo mi je teško da odustanem od njega. Četiri godine kasnije već sam mislio na 2002. Želeo sam da igram na Svetskom još otkad sam imao 15 godina. Već tada sam bio u mlađim selekcijama, video sve te slike legendi po zidovima. Taj poraz u finalu 1998. nije toliko bio težak za igrače, koliko za navijače".

Kada si dobio nadimak Ronaldinjo, što u prevodu znači "Mali Ronaldo"?

"Pa, postojao je jedan Ronaldo pre mene. Ljudi meni bliski me nikada nisu zvali Ronaldinjo. A kada sam dao prvi sjajan gol za Brazil 1999. godine, najpoznatiji komentator me je nazvao Ronaldinjo Gaučo, zato što dolazim iz Rio Grande do Sul države i zato što je takođe zvao i Ronalda "Ronaldinjom". Zapetljano je to čoveče".

Kakvo je tvoje sećanje na Francusku? Da li ti je drago što je PSŽ sada uspešan? Da li mogu da uzmu Ligu šampiona?

"Pamtim najviše derbije protiv Marselja jer sam u većini njih postizao golove. Uključujući i onaj na Velodromu. To je bila prva pobeda PSŽ-a tu posle dugo vremena. I dalje voljim PSŽ. To je bio moj prvi klub u Evropi. Proveo sam tamo dve i po sjajne sezone. Pratim sve što rade. Zapravo gledam golove, mrzi me da gledam svih 90 minuta. Ali golove gledam iznova i iznova".

Slobonjak protiv Engleske 2002. godine. Da li si video da je Dejvid Siman izašao malo više?

"Video sam. Jedno pet metara je izašao. Zaista sam ciljao gol, iako nisam baš tačno znao gde će lopta završiti. Sve što sam želeo je da ubacim Simena u nevolju i da možda padne na leđa. To je bio veliki gol u mom najboljem meču za Brazil na tom Svetskom prvenstvu. Imao sam asistenciju, dao sam gol, bio isključen, a nisam mnogo puta bio isključen u karijeri. To je bila ključna utakmica. Ljudi su ga s pravom nazivali finalem pre finala".

Šta ti je Skolari rekao kada si isključen protiv Engleske?

"Podržao me je. Rekao mi je da je to dobra lekcija. Zna on mene otkad sam bio dete u Gremiju. Bio mi je kao otac. Ne možemo da se čujemo sada koliko bismo želeli zbog njegovog posla, ali imamo uzajamnu ljubav jedan prema drugom".

Ona reklama za Najki... Kada si žonglirao loptu i onda nekoliko puta pogađao prečku... Da li si to stvarno uradio ili je postojala neka montaža?

"Naravno da sam to uradio! Radio sam to svakog vikenda na mom terenu kod kuće".

Kakva je bila žurka posle osvajanja Svetskog prvenstva 2002. godijne? Karlos i Ronaldo su u prošlosti bili bliski takvim stvarima...

"Mnogo mi je trebalo da zaspim. Partijali smo u avionu, u Braziliji, u Riju, kao i u našim rodnim gradovima ponovo. Vratio sam se s Ronaldovim tatom kada sam stigao u Rio. Imali smo mnogo "soka od narandže" na tom putu. Da sam još jednom osvojio Svetsko prvenstvo, duplo više bih slavio. To te stigne posle nekoliko mesesi, shvatiš da si prvak sveta. To je bilo jednom za ceo život sa mnoge od nas. Roberto (Karlos) je jako slavio, ali on je uvek bio takav".

Da li je onaj ples protiv Rikarda Karvalja i Čelsija u sezoni 2004/2005 najbolji koji si postigao?

"To je bio poseban gol, ali ih je bilo još dobrih. Neki golovi mi nisu bitni samo zbog veštine. Već zbog momenta u životu. Dao sam važne golove u mladim timovima. Da ih nisam dao možda ne bih tako rano zaigrao za Brazil. Zahvaljujući golu protiv Venecuele sam postao igrač koji obećava. Gol protiv Marselja me je upisao u istoriju tog kluba. Za Barsu sam dao gol na debiju".

Nije mnogo igrača dobilo ovacije od navijača Real Madrida na Bernabeu. Kao što si ti 2005. godine. Koliko ti je to značilo?

"Da, veoma sam ponosan zbog toga. Kada se to dogodilo jedva da sam shvatio šta se dešava. Samo sam dao gol i proslavio ga. Koliko znam, do sada je samo Maradona to doživeo. Bio sam duplo više srećan zato što je moj fudbalski heroj imao takvu čast. Pričao sam sa Maradonom o tim momentima i podelio zapažanja. Sjajno sećanje".

Čak je Ronaldinju i Ronaldo postavio pitanje - kako si se osećao kada si uništavao protivnike, a onda se šalio sa njima posle utakmice. Misam video da to iko drugi radi...

"Uvek sam respektovao svoje protivnike, znao sam da jednog dana mogu da zaigram sa njima u ekipi. Bilo je zanimljivo kada mi je jedan Francuz pružio ruku minut pošto sam mu probacio loptu kroz noge. To je bilo nešto posebno".

Koja ti je najbolja uspomena iz finala Lige šampiona 2006. godine protiv Arsenala? Koliko vam je bio važan Larson?

"Bio je fenomenalan u svakom smislu. Doneo nam je mnogo iskustva. Bio je naš 12. igrač dugo vremena. Igrač koji je ulazio sa klupe i pravio razliku. Imali smo samopouzdanja na toj utakmici i znali smo od početka da nam treba strpljenja da pobedimo".

Koliko je bilo teško napustiti Barselonu? Da li ima istine u pričama da si loše uticao na Lionela Mesija?

"Bilo je lako, bilo je vreme da odem. Želeo sam da idem koracima Frenka Rajkarda ko je bio moj trener i rekao mi je mnogo lepih stvari o Milanu. Imao sam druge opcije, ali sam želeo da igram u Milanu. A to za Mesija nije tačno. Ne treba da verujete takvim stvarima. Uvek sam želeo da pozitivno utičem na njega i da uradim za njega što je Ronaldo uradio za mene. On me je prigrlio, to sam ja želeo da uradim za Mesija. On je uvek bio veoma stidljiv, ali uvek fantastičan igrač. Živeli smo u istoj ulici, imao sam odličan odnos sa njim i njegovom porodicom. Čak sam i tada znao da je bolj igrač od mene".

Ko je najbolji igrač protiv koga si igrao?

"Bez sumnje Paolo Maldini. Previše je toga znao. Nemoguće je bilo ne oduševiti se kako je on činio da sve izgleda tako lagano, posebno kada treba da igrate protiv njega".

Da li je čuveni "elastiko" tvoj omiljeni potez? Ko je bolji tehničar, ti ili Ronaldo?

"To je verovatno moj omiljeni potez. To dolazi iz futsala, ali sam to adaptirao za veliki teren. Za mene je to lakše da uradim nego za Rivelinja (njemu se pripisuje ovaj potez). Moji potezi su postajali perfektni kako je vreme prolazilo. Uvek sam voleo da igram sa loptom. Imao sam neke probleme sa drugim stvarima, ali sa loptom nikada. Ronaldo je moj heroj. Bio je bolji od mene. A i sada je tu kao urednik, ne smem da kažem nešto što mu se ne dopada, ha-ha".

Ko je najbolji trener sa kojim si radio? Ko je izvukao najviše iz tebe?

"Rajkard, bez sumnje. On je jedan od najboljih na svetu i zaslužuje da bude u top timu. Uskoro će trenirati reprezentaciju, mislim, koja će se boriti za titulu na Svetskom prvenstvu. Uvek je izvlačio najviše iz mene zato što je znao šta mi treba".

Zašto si otišao iz Milana? Bio si najbolji asistent Serije A u to vreme? Da li si želeo više da igraš?

“Želeo sam da se vratim u Brazil da živim u Riju. Nisam želeo da se vratim kući samo da bih se penzionisao, želeo sam da imam rezultat. A Flamengo je imao dobar plan za mene. To je bilo ključno. Zato nisam odmah otišao u Gremijo, moj tim iz detinjstva. Nije bilo vreme za to".

Zamisli da ti je kuća u plamenu i da možeš da sačuvaš samo jednu medalju. Da li bi to bila ona sa Svetskog prvenstva 2002. godine, iz Lige šampiona 2006. ili Kopa Libertadores 2013?

"Kakva užasna ideja! Pa, mislim da su sve bitne. Naravno da sa Svetskog prvenstva najviše znači. Ali suštinski je najvažnije koja je najbliža vratima ili prozoru pa da mogu da pobegnem nepovređen. Ako bi sve bile blizu, pokušao bih sve da ih ugrabim".

Foto: Action images