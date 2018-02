Vrlo čudan transfer luckastog Mauricija Sarija: Hrvat koji nije mogao da igra ni u Grčkoj

Hrvoje Milić

Nekad je valjda i sreća potrebna, a ona je baš pogledala Hrvoja Milića. Hrvatski levi bek bi, naime, u naredna 24 časa trebalo da kao slobodan igrač potpiše za - Napoli?!

Zašto toliko čuđenje? Zato što je Milić, inače bivši fudbaler splitskog Hajduka, jesenju polusezonu proveo u Olimpijakosu, ali je u Atini odigrao samo četiri utakmice i to dve u kupu. Na terenu je poslednji put bio još u oktobru, pa mu je vladajući grčki šampion poslednjeg dana prelaznog roka uručio čiste papire samo da ode.

Ispostaviće se da je Milić prošao još bolje. Nema sumnje da je Napoliju bilo primamljivo to što je u pitanju igrač za koga ne treba platiti obeštećenje, ali on svejedno nije bio skup - Olimpijakos ga je doveo za skromnih 1.500.000 evra. Bio mu je to najveći transfer u karijeri, pošto je prethodno za život zarađivao u Jurgordenu, pa se vraćao u Istru, pa išao u Rostov, vraćao se za Hajduk, a onda vrhunac karijere imao u Fjorentini.

Pritom, već sada je svima jasno da - uz sve dužno poštovanje Milićevih kvaliteta - za njega jednostavno nema mesta Napoliju. Fauzi Gulam će, doduše, biti spreman tek u aprilu, ali dok nije tu sasvim pristojno ga menjai Mario Rui, po prirodi krilni fudbaler. Još nekoliko svestranih fudbalera Mauricio Sari ima na raspolaganju. Pripreme svejedno nije prošao, pa se čini neminovnim da će Milić i ostatak sezone presedeti na klupi, ako ne i na tribinama.

A onda na leto, privikavanje na normalne uslove života posle skoro godinu dana van terena? I još ako Napoli bude šampion? Ne deluje da su mu velike šanse da se probije do prvog tima. Mada, dešavale su se u fudbalu i čudnije stvari.

Prema jednoj teoriji, Mauricio Sari navodno želi da Miliću pruži dovoljno vremena da ukapira njegovu zahtevnu trenersku filozofiju. Ali tako se pričalo i za Nikolu Maksimovića, na čijem je dovođenju Napoli toliko insistirao i platio ga čak 25.000.000 evra, samo da bi srpski štoper posle 18 meseci na marginama potražio spas u moskovskom Spartaku.

Druga glasina koja kruži Napuljem - na svakom drugom mestu bismo je odmah odbacili kao budalaštinu, ali pošto je Sari u pitanju čini nam se vrlo verovatna - kaže da je luckasti trener samo želeo četvrtog beka kako bi na treninzima ekipa mogla da uvežbava njegove taktičke zamisli.

Deluje čudno, ali ima smisla - Milić će potpisati ugovor do juna. I teško da će dobiti produženje.

(FOTO: Action Images)