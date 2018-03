Vujadin Savić odgovarao na pitanja zvezdaša: Možda ću ostati do kraja života na Marakani

U sada već tradicionalnoj rubrici Zvezdaši pitaju ovoga puta učstvovao je Vujadin Savić.

Zvezdin štoper je tom prilikom najpre otkrio koji je savet dobio od oca.

''Živi za fudbal, da bi živeo od njega''.

Damijan le Talek i Babić su igrači sa kojima mu je najdraže da igra u tandemu, računajući čitavu dosadašnju karijeru, a otkrio je i da nikad ne bi bio golman.

Postavljeno mu je pitanje da li bi, poput oca, a s obzirom da mu je supruga Mirka glumica, prihvatio ulogu u nekom domaćem filmu.

''Ne vidim sebe u glumačkom svetu. To ne zavisi ni od mene. Ako se nešto seti i to mu bude želja, možda ću i zaigrati'', istakao je Savić.

''Od rođenja mog'' mu je omiljena Zvezdina pesma, a kada je u pitanju njegov ostanak na Marakani, nije mogao da da konkretan odgovor.

''Fudbal je igra u kojoj nikad ne znate šta će biti sutra, Zvezda živi od trsnafera igrača, zato ne znam koliko ću se još zadržati - da li do leta, do sledećeg leta ili do kraja života'', kaže Savić.

Navijače je zanimalo i šta je rekao fudbaleru Krasnodara koji je odbio da izbaci loptu prilikom povrede jednog Zvezdinog igrača.

''Stranac kada dođe u Srbiju, on prvo nauči ružne reči, tako da je imao ubrzani kurs srpskog jezika'', našalio se Savić.

Kapitenska traka ili gol u derbiju?

''Kapitensku traku sam nosio više puta, to je čast i privilegija, a gol u derbiju nisam postigao, pa bih to izabrao''.

Neizbežna tema je i prečka u Londonu protiv Arsenala.

''Ta prečka mi je u glavi i voleo bih da se nije desila, ne bih imao za čime da žalim. Bio sam ubeđen da će ući u gol, kad sam video da ne ulazi, noge su mi se odsekle, pa su me Srna i Radonja bodrili''.

Otkrio je šta mu je otac Dušan rekao:

''Sine, ipak samo jedan čovek može da utiša London''.