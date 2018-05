Kada smo ga pozvali u ponedeljak popodne sa željom da rekapituliramo sezonu Vujadin Savić je odgovorio SMS porukom: „Otišao mi je glas, jedino da ovde sve napišem“. Euforija je i dalje drmala jednog od kapitena Crvene zvezde, iako nije bio na terenu u Kruševcu. Dan Zvezdinog krunisanja proveo je na tribini i bodrio saigrače. Kasnije se slavio titulu, svestan da život i rad u Crvenoj zvezdi ne podrazumeva dugo spavanje na lovorikama uspeha...

Pričaće se još dve sedmice o tituli, a onda će biti aktivirana tema o tome koliko i šta može Zvezda u evropskim kvalifikacijama.

„Postoji mišljenje da je ovo najbolja i najuspešnija generacija Zvezde još od one iz Barija. Mogu da se složim i budem ponosan što sam deo ekipe koja će biti zapisana kao šampionska. Za ovo sam živeo od kada sam počeo da se bavim fudbalom, da osvojim titulu sa Zvezdom. Imao sam veliku prazninu u srcu“, poručio je Vujadin Savić.

Svi protagonisti ovosezonskih uspeha reći će da je za titulu i proleće u Evropi zaslužan tim. Tako rezonuje i Savić koji je bio neizostavan član bedema ispred Milana Borjana.

„Ovo je uspeh i zasluga celog tima, ali možda i najveće zasluge za sve ovo imaju šef stručnog štaba i njegovi saradnici. On je taj koji nas je postavljao kako treba. Uvek se znalo ko šta i kako treba da radi“.

Savić potencira ulogu Vladana Milojevića kada se seti početka ovog tima na Zlatiboru. Uigravanja u hodu i kratkog vremena za pripreme.

„Malo ko je očekivao nešto veliko od ove generacije. Skupili smo se na Zlatiboru, mnogo igrača nije prošlo pripremni period. Imali smo jako, jako malo vremena za uigravanje. Onda ona utakmica sa Florijanom. Šef nas je polako upoznavao i nekako smo uhvatili formu. Mada su nam svi govorili da je naš cilj da se ne obrukamo. Pred Spartu su nas svi otpisali, a posle toga počeli da nam veruju. Definitivno, to je jedan od prelomnih trenutaka u sezoni“.

Uspevali su crveno-beli da održavaju formu na visokom nivou. Istina, bilo je i kriznih momenata od Moskve do Šapca.

„Nije fraza, ali stvarno sve potiče od svlačionice. Mi smo tu imali zdravu priču. Pogledajte samo radovanja. Nije bilo zavisti kod igrača koji nisu bili u konkurenciji. To je bio važan faktor uspeha. Publika je to prepoznala i podržavala nas. Jeste, zbog tog kupa ostaje žal. Mogli smo i do duple krune, ali možemo da budemo ponosni na sve što smo uradili“.

Zna Vujadin Savić šta navijači Zvezde očekuju.

„Očekivanja navijača rastu i to je normalno. Glupo bi bilo da obećavamo Ligu Evrope ili Ligu šampiona. Ja kao jedan od iskusnijih mogu da kažem da ćemo iskrvariti, da ćemo se boriti za svaku loptu. Moramo da zadržimo taj spartanski pristup... Hoće li to biti dovoljno za još jednu evropsku bajku? Verujem da hoće“.

Proslava titule je još bila u podsvesti iskusnog štopera.

„Nažalost, zbog povrede, nisam bio u mogućnosti da budem na terenu. Odlučio sam se da meč pratim u kopu, ceo dan je bio euforičan. Put do Kruševca, karnevalska atmosfera na stadionu, žurka na auto putu. Prelep dan. Pamtićemo ga“, zaključio je Vujadin Savić.

Foto: Star Sport