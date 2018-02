Vulvsi hitaju ka Premijer ligi, Derbi se malo sapleo! Mitrović nije pomogao Fulamu

Deluje da Vulverhempton nezadrživo ide ka Premijer ligi!

Vulvis su danas dočekali KPR i slavili s 2:1 (2:0). Golove za domaćina postigli su Ndiaje u 12. i Kosta u 21, a kod oba pogotka asistent je bio Kavaljero. Toliko su Vulvsi mentalno jaki da su već praktično iz svlačionice vodili s 2:0.

KPR je pokušavao kasnije da se vrati u meč i barem stigne do boda, ali nije uspeo. Samo je uspeo da dođe do gola preko Vašingtona u 51. minutu, ali je to bilo sve. Vulvsi su stigli do svog 71. boda i imaju 13 bodova više od drugoplasiranog Derbija.

Derbi je upravo prosuo bodove u susretu s Noričom - 1:1. Vodili su Ovnovi od 12. minuta posle pogotka Vidre. Norič je imao šansu da dođe do izjednačenja još u 40. minutu, ali je Olivera promašio najstrožu kaznu. Ipak, gosti su dobili još jednu takvu priliku u 72. kada je Medison bio precizan.

Aleksandar Mitrović je zaigrao po drugi put u Čempionšipu za Fulam, ali nije uspeo da pomogne golom ekipi Slaviše Jokanovića. Fulam je na gostovanju Boltonu igrao 1:1. Fulam je poveo u 4. minutu golom Targeta, a Boltonu je bod doneo Le Fondr u 61. minutu.

Mitrović je ušao u igru u 51. minutu, ali nije uspeo da se upiše u strelce do kraja meča. Ovo je prvi remi Fulama posle četiri vezane pobede.

ČEMPIONŠIP - 31. KOLO:

Petak:

Milvol - Kardif 1:1 (1:1)

/Gregori 40 - Hojlet 3/

Subota:

Barnsli - Šefild Venzdej 1:1 (1:1)

/Mekburni 21 - Nuhiju 18. penal/

Šefild Junajted - Lids 2:1 (1:0)

/Šarp 2, 73. penal - Lasoga 48/



Bolton - Fulam 1:1 (0:1)

/Le Fondr 61 -Target 4/

Brentford - Preston 1:1 (0:0)

/Cun 62 - Barhojzen 54/

Bristol - Sanderlend 3:3 (3:0)

/Flint 5, Dijedu 31, 37 - Braunhil 70ag, Mekgidi 81, Pek 91ag/

Derbi - Norič 1:1 (1:0)

/Vidra 12 - Medison 72pen/

Ispvič - Barton 0:0 (0:0)

Midlzbro - Reding 2:1 (1:0)

/Traore 44, 49 - Martin 78/

Notingem Forest - Hal 0:2 (0:2)

/Toral 9, Vilson 38/

Vulverhempton - KPR 2:1 (2:0)

/Ndiaje 12, Kosta 21 - Vašington 51/

Nedelja

13.00: (1,75) Aston Vila (3,50) Birmingem (5,10)

***kvote su podložne promenama